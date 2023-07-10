"Интер" по-прежнему требует от МЮ 51 млн. фунтов за Онана

Андре Онана "Интер" не собирается снижать установленную на 60 миллионах евро (51 млн. фунтов цену) за голкипера Андре Онана, которого хочет "Манчестер Юнайтед".

В последние дни ходили упорные слухи, что "Юнайтед" практически согласовал трансфер Онана, которого главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг знает по совместной работе в "Аяксе".

Sky Sports может подтвердить, что переговоры "Юнайтед" и "Интера" проходят в позитивном ключе, однако компромисс по стоимости 27-летнего камерунца пока не достигнут.

Несмотря на желание самого Онана воссоединиться с Тен Хагом в Манчестере, "Интер" не собирается идти на уступки и требует от "Юнайтед" заплатить обозначенную сумму в 51 млн. фунтов.

Издание добавляет, что все стороны хотели бы договориться к 13 июля, когда "Интер" начинает предсезонную подготовку.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2023 16:00

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