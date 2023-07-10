"Интер" по-прежнему требует от МЮ 51 млн. фунтов за Онана

"Интер" не собирается снижать установленную на 60 миллионах евро (51 млн. фунтов цену) за голкипера Андре Онана, которого хочет "Манчестер Юнайтед".

В последние дни ходили упорные слухи, что "Юнайтед" практически согласовал трансфер Онана, которого главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг знает по совместной работе в "Аяксе".



Sky Sports может подтвердить, что переговоры "Юнайтед" и "Интера" проходят в позитивном ключе, однако компромисс по стоимости 27-летнего камерунца пока не достигнут.



Несмотря на желание самого Онана воссоединиться с Тен Хагом в Манчестере, "Интер" не собирается идти на уступки и требует от "Юнайтед" заплатить обозначенную сумму в 51 млн. фунтов.



Издание добавляет, что все стороны хотели бы договориться к 13 июля, когда "Интер" начинает предсезонную подготовку.