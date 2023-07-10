Тони Фернандес покидает КПР
Совладелец "Куинз Парк Рейнджерс" Тони Фернандес объявил об уходе из лондонского клуба.
Фернандес приобрел КПР в 2011 году и до 2018 был президентом "обручей", которые в этот период дважды вылетали из Премьер-Лиги.
Малазийский бизнесмен запомнился дорогостоящими, но бездумными приобретениями, из-за чего КПР и не удалось закрепиться в Премьер-Лиге.
Со временем 59-летний Фернандес охладел к КПР, а сейчас и вовсе решил продать все свои акции, чтобы "сосредоточить свое время на других бизнес-интересах".
Добавим, минувший сезон КПР завершил на 20-м месте в Чемпионшипе.
10.07.2023 15:00
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