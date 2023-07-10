Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2023/24 (ФОТО)

Новая домашняя форма Челси на сезон 2023/24 "Челси" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2023/24 — в стиле 90-х.

Так и не сумев найти замену Three вовремя, "Челси" был вынужден показать свою новую домашнюю футболку без эмблемы титульного спонсора. Внимательные болельщики также заметят отсутствие спонсора на рукаве.

Новая форма является отсылкой к той, в которой "Челси" блистал в сезоне 1997/98. В той кампании "синие" завоевали Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков, а за лондонскую команду под руководством Джанлуки Виалли выступали звезды вроде Джанфранко Дзолы, Денниса Уайза и Роберто Ди Маттео.

Отличительными элементами новой формы являются золотые детали, включая переливающиеся эмблемы клуба и технического спонсора.

Продажи новой формы стартуют 16 августа. Также клуб сообщает, что новый титульный спонсор будет представлен в "надлежащее время".

Новая домашняя форма Челси на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Челси на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Челси на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Челси на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Челси на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Челси на сезон 2023/24


Метки Nike, спонсоры, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1824

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 10.07.2023 15:10 # hammersmith
    Ни один спонсор с этими лохами печальными работать не хочет, ебать зачуханси позорное.

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  2. moneymaker 10.07.2023 15:02 # moneymaker
    Без спонсора топ однозначно, но заговнят 100%

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  3. selta 10.07.2023 14:56 # selta
    Топовая форма, жаль в продажу поступит уже с "кофейным" спонсором

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  4. kukuruzko 10.07.2023 14:54 # kukuruzko
    Голубой лев зашкварный какой-то

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  5. takernotagiver 10.07.2023 14:53 # takernotagiver
    От той формы только белые подмышки остались)

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  6. arskc 10.07.2023 14:53 # arskc
    Говно как и все болельщики говноклуба Членси

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  7. shakur 10.07.2023 14:51 # shakur
    Наса зашкварили:(

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  8. gucman 10.07.2023 14:48 # gucman
    Топовая форма для самого хайпового клуба в мире

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  9. moneycity 10.07.2023 14:31 # moneycity
    Миха ни одну презентацию не ставил как "новость дня", что в который раз подтверждает, что это фан сайт Челси.

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  10. bembo 10.07.2023 14:26 # bembo
    БЫСТРЕЕ бы уже первый матч в этой форме от ИМПЕРАТОРСИ посмотреть!!
    Играем кстати с клубом РАЙАНА РЕЙНОЛЬДСА!!! ФИНАЛ КУБКА ФЛОРИДЫ, ЧЕЛСИ-РЕКСЕМ!

    А В КАКОМ ФИНАЛЕ участвует подзалупальное портовое позорище, не напомните??? ммм???

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  11. ian 10.07.2023 14:26 # ian
    Кто все эти люди на фото? Ахахах
    Узнал только Джеймса

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  12. quavo 10.07.2023 14:24 # quavo
    Онану продадут только за 60, скамопидары лохи несчастные, после вчерашних новостей естественно будут ссать на дойную корову муму.
    Купите уже кошту тогда

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  13. bembo 10.07.2023 14:23 # bembo
    токо единственное че не оч нравится, что синий цвет не насыщенный.

    синий цвет тускловатый, для сравнения с этой например.
    https://images.prom.ua/3948590000_w640_h640_3948590000.jpg

    (ответить)

  14. narcot 10.07.2023 14:21 # narcot
    Какое же посмешище эта моль((




    Песков подтвердил, что Путин встречался с Пригожиным и бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле через несколько дней после мятежа.

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  15. bembo 10.07.2023 14:20 # bembo
    ТООООООООООООООООООООООООООП

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  16. narcot 10.07.2023 14:17 # narcot
    на расслабоне, на стиле

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  17. jirrort 10.07.2023 14:16 # jirrort
    Форма бомбовая, реально. Лучшая за последние годы, однозначно надо брать.

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  18. quavo 10.07.2023 14:15 # quavo
    На самом деле, любой споносор может как и приукрасить так и обосрать ее

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  19. tursa 10.07.2023 14:13 # tursa
    домашняя футболка, чисто полы мыть после матча

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  20. quavo 10.07.2023 14:13 # quavo
    Трицепс тоооп
    , а форма нлрм, для середняков

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