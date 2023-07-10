Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2023/24 (ФОТО)

"Челси" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2023/24 — в стиле 90-х.

Так и не сумев найти замену Three вовремя, "Челси" был вынужден показать свою новую домашнюю футболку без эмблемы титульного спонсора. Внимательные болельщики также заметят отсутствие спонсора на рукаве.



Новая форма является отсылкой к той, в которой "Челси" блистал в сезоне 1997/98. В той кампании "синие" завоевали Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков, а за лондонскую команду под руководством Джанлуки Виалли выступали звезды вроде Джанфранко Дзолы, Денниса Уайза и Роберто Ди Маттео.



Отличительными элементами новой формы являются золотые детали, включая переливающиеся эмблемы клуба и технического спонсора.



Продажи новой формы стартуют 16 августа. Также клуб сообщает, что новый титульный спонсор будет представлен в "надлежащее время".























