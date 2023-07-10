Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Челси" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2023/24 — в стиле 90-х.
Так и не сумев найти замену Three вовремя, "Челси" был вынужден показать свою новую домашнюю футболку без эмблемы титульного спонсора. Внимательные болельщики также заметят отсутствие спонсора на рукаве.
Новая форма является отсылкой к той, в которой "Челси" блистал в сезоне 1997/98. В той кампании "синие" завоевали Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков, а за лондонскую команду под руководством Джанлуки Виалли выступали звезды вроде Джанфранко Дзолы, Денниса Уайза и Роберто Ди Маттео.
Отличительными элементами новой формы являются золотые детали, включая переливающиеся эмблемы клуба и технического спонсора.
Продажи новой формы стартуют 16 августа. Также клуб сообщает, что новый титульный спонсор будет представлен в "надлежащее время".
10.07.2023 14:00
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Последние комментарии:
Ни один спонсор с этими лохами печальными работать не хочет, ебать зачуханси позорное.
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Без спонсора топ однозначно, но заговнят 100%
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Топовая форма, жаль в продажу поступит уже с "кофейным" спонсором
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Голубой лев зашкварный какой-то
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От той формы только белые подмышки остались)
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Говно как и все болельщики говноклуба Членси
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Наса зашкварили:(
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Топовая форма для самого хайпового клуба в мире
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Миха ни одну презентацию не ставил как "новость дня", что в который раз подтверждает, что это фан сайт Челси.
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БЫСТРЕЕ бы уже первый матч в этой форме от ИМПЕРАТОРСИ посмотреть!!
Играем кстати с клубом РАЙАНА РЕЙНОЛЬДСА!!! ФИНАЛ КУБКА ФЛОРИДЫ, ЧЕЛСИ-РЕКСЕМ!
А В КАКОМ ФИНАЛЕ участвует подзалупальное портовое позорище, не напомните??? ммм???
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Кто все эти люди на фото? Ахахах
Узнал только Джеймса
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Онану продадут только за 60, скамопидары лохи несчастные, после вчерашних новостей естественно будут ссать на дойную корову муму.
Купите уже кошту тогда
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токо единственное че не оч нравится, что синий цвет не насыщенный.
синий цвет тускловатый, для сравнения с этой например.
https://images.prom.ua/3948590000_w640_h640_3948590000.jpg
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Какое же посмешище эта моль((
Песков подтвердил, что Путин встречался с Пригожиным и бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле через несколько дней после мятежа.
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ТООООООООООООООООООООООООООП
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на расслабоне, на стиле
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Форма бомбовая, реально. Лучшая за последние годы, однозначно надо брать.
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На самом деле, любой споносор может как и приукрасить так и обосрать ее
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домашняя футболка, чисто полы мыть после матча
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Трицепс тоооп
, а форма нлрм, для середняков
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