Пети не считает, что "Арсенал" переплачивает за Райса

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети не считает, что "канониры" переплачивают за капитана "Вест Хэма" Деклана Райса.

Со дня на день "Арсенал" должен подтвердить приобретение Райса у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов. Это будет восьмой самый дорогой трансфер в истории мирового футбола.



Однако цена за Райса не кажется Пети завышенной. Эмманюэль указывает на то, что команда Микеля Артеты получает первоклассного игрока, который способен стать еще лучше.



"Это выгодная покупка".



"Вы можете видеть, каким мастерством и опытом он уже обладает в столь молодом возрасте. Также у него есть лидерские качества и этот дух победителя".



"Лидерские качества — это нечто, чего "Арсеналу" не хватало много лет... Думаю, Деклан Райс — это капитан на поле и за его пределами. Думаю, они идеально подходят друг другу, учитывая то, как Деклан хочет играть и как Артета видит игру своей команды", — цитирует Пети Football.London.