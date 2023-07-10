Батт находит трансфер Хейлунда рискованным для МЮ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт заявил, что находит рискованным трансфер нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Согласно слухам, "Юнайтед" собирается заплатить около 50 миллионов фунтов за Хейлунда, который провел только один сезон за "Аталанту", забив 10 голов в 34 матчах.



Батт указывает на то, что Хейлунд не имеет опыта выступлений в Премьер-Лиге, в отличие от бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна. Зато у 20-летнего датчанина есть большое преимущество — возраст.



"Он хороший молодой игрок. Конечно, скаутский департамент "Манчестер Юнайтед" ищет такого рода игроков по всему миру, потому что их сложно найти".



"Харри Кейна связывали с переходом в клуб так много лет, но похоже на то, что этот вариант был задвинут. Кого бы они ни купили, он должен подходить команде и быть в правильном возрасте, чтобы принести клубу деньги, когда однажды уйдет. Ты не можешь продолжать покупать игроков, ничего не получая за них".



"Похоже на то, что он подходит клубу, но это риск, когда ты покупаешь кого-нибудь из другой лиги. Он никогда не играл в нашей лиге, и ты не знаешь, как он проявит себя здесь".



"Но ты лишь можешь полагаться на свой скаутский департамент. В конце концов ты хорош настолько, насколько хорош твой скатский департамент, поэтому давайте посмотрим, что из этого выйдет", — сообщил Батт Sky Sports.