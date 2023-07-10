Переход Ван де Вена в "Тоттенхэм" на грани срыва

Переход центрального защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена в "Тоттенхэм" оказался под угрозой срыва.

Этим летом "Тоттенхэм" проводил в "Барселону" Клемана Лангле, чья аренда истекла, а также собирается продать Давинсона Санчеса.



Ван де Вен является целью номер один "Тоттенхэма" по укреплению центра обороны. По слухам, "шпоры" уже договорились с Микки об условиях личного контракта.



Однако немецкое издание Wolfsburger Allgemeine утверждает, что в ходе переговоров "Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" новую цену за Ван де Вена — 40 миллионов фунтов.



"Если "Тоттенхэм" не заплатит указанную сумму, "Вольфсбург" будет более чем рад сохранить 22-летнего голландца, который сыграл 41 матч с учетом всех соревнований в минувшем сезоне.