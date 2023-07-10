Почеттино предупредил звезд "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино предупредил своих звезд, что у тех не будет оправданий плохой игре.
За два предыдущих трансферных окна "Челси" совершил огромное количество приобретений, причем новички приходили в кризисную команду, которая в итоге финишировала 12-й в Премьер-Лиге.
Едва приступивший к работе Почеттино намерен навести порядок. Однако Маурисио не собираетмся терпеть, если при нем звездные игроки не будут оправдывать ожиданий.
"Прежде всего нам нужно осмотреться и понять, что происходит и почему они проявляют себя не так, как мы ожидаем. Конечно, когда мы все проясним, мы не сможем давать им оправданий, если они не будут проявлять себя. Нам нужно все прояснить и сказать: "Давай, теперь все зависит от тебя; покажи мне, что ты готов играть за этот футбольный клуб".
"Но это правда, что обстоятельства, при которых они прибыли в клуб, не помогли им. Они прибыли из разных клубов с разными ожиданиями. Некоторые были так хороши, забивали так много голов и играли по-настоящему хорошо, другие были просто молоды и талантливы. Важно понять, что нам сперва нужно принять эту ответственность, прежде чем мы будем винить их", — цитирует Почеттино Evening Standard.
10.07.2023 09:00
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чувак, ты еще не понял куда попал. короче походу его скоро сольют как и предыдущих, либо боэлян просто забил на клуб и сказал ему делай что хочешь
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«Некоторые были так хороши, забивали так много голов и играли по-настоящему хорошо»
Вот кто, например? Кто у Челси в прошлом сезоне забивал много голов?
А по сабжу – тебя в ПСЖ звезды съели, почему ты думаешь что Челси, который в этом плане обладает гигантским опытом, станет исключением? Да эти крысы выставляли из клуба куда более именитых людей чем ты, Поч. Тех, кто реально выигрывал трофеи, а не один раз в жизни благодаря рандому и гению Лукаса Моуры дошел до финала.
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