Клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа интересуются Карсли

Клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа проявляют интерес к главному тренеру молодежной сборной Англии Ли Карсли.

На прошлой неделе Карсли установил по-настоящему историческое достижение, потому что молодежная сборная Англии впервые с 1984 года выиграла Чемпионат Европы U-21, одолев в финале сверстников из Испании (1:0).



Дальнейшее пребывание Карсли на своем посту, который он занимает с июля 2021, находится под вопросом. В FA всерьез опасаются, что английские клубы попытаются переманить бывшего полузащитника "Эвертона".



Прямо сейчас Карсли находится в отпуске, однако в ближайшие две недели 49-летний ирландец встретится с техническим директором Ассоциации Джоном Макдермоттом и обсудит планы на будущее, сообщает Daily Mail.



В то же время ожидается, что бывший защитник "Манчестер Сити" Джолеон Лескотт, ассистент Карсли, молодежную сборную в любом случае оставит ради карьеры технического директора.