Рамсдейл назван самым дорогим голкипером в мире

Первый номер "Арсенала" Аарон Рамсдейл был назван самым дорогим голкипером в мире.

В соответствии со свежим исследованием CIES Football Observatory 25-летний Рамсдейл был оценен в 79 миллионов евро (67.5 млн. фунтов).



Рамсдейл защищает ворота "Арсенала" с 2021 года, когда он был куплен за 30 миллионов фунтов после двух подряд вылетов из Премьер-Лиги со своими бывшими клубами, "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмутом".



За эти два сезона Аарон продемонстрировал свой высокий класс, помог "канонирам" превратиться в претендента на титул Премьер-Лиги и в мае заключил новый четырехлетний контракт на улучшенных условиях.



В топ-5 самых дорогих голкиперов мира также вошли Джанлуиджи Доннарумма (64.1 млн. фунтов) из ПСЖ, Алиссон (57.2 млн. фунтов) из "Ливерпуля", Диогу Кошта (55.5 млн. фунтов) из "Порту" и Эдерсон (48.7 млн. фунтов) из "Манчестер Сити".



