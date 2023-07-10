Давид Датро Фофана близок к переходу в "Унион"

Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана близок к переходу в немецкий "Унион" на правах аренды.

Фофана присоединился к "Челси" только в январе, перебравшись из норвежского "Мольде" за 8-10 миллионов фунтов.



20-летний ивуариец стал очередной инвестицией "Челси" в будущее, но сразу же получил место в первой команде "синих" и в остатке сезона сыграл четыре матча за "синих".



Очевидно, Фофана пока рано претендовать на место в стартовом составе "Челси", поэтому лондонский клуб решил отправить юниора за практикой в берлинский "Унион".



Как сообщает Bild, сделка практически согласована, причем это будет обычная аренда, без опции или обязательства по выкупу.