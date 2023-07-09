Партей может стать целью для "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг задумывается о приглашении полузащитника "Арсенала" Томаса Партея.

В данный момент "Арсенал" находится на пороге приобретения капитана "Вест Хэма" Деклана Райса. "Канониры" уже расчистили место для новичка, продав Гранита Джаку в "Байер".



Также "Арсенал" готов избавиться от Партея, на место которого наставник "канониров" Микель Артета присмотрел перспективного Ромео Лавиа из "Саутгемптона".



По информации The Sun, Тен Хаг является поклонником таланта Партея и осведомлен о том, что 30-летний ганец не входит в планы Артеты на новый сезон.



"Арсенал" готов отпустить Партея за 30 миллионов фунтов, что более-менее укладывается в ограниченный трансферный бюджет Тен Хага.