Партей может стать целью для "Юнайтед"

Томас Партей Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг задумывается о приглашении полузащитника "Арсенала" Томаса Партея.

В данный момент "Арсенал" находится на пороге приобретения капитана "Вест Хэма" Деклана Райса. "Канониры" уже расчистили место для новичка, продав Гранита Джаку в "Байер".

Также "Арсенал" готов избавиться от Партея, на место которого наставник "канониров" Микель Артета присмотрел перспективного Ромео Лавиа из "Саутгемптона".

По информации The Sun, Тен Хаг является поклонником таланта Партея и осведомлен о том, что 30-летний ганец не входит в планы Артеты на новый сезон.

"Арсенал" готов отпустить Партея за 30 миллионов фунтов, что более-менее укладывается в ограниченный трансферный бюджет Тен Хага.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Партей

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2023 23:00

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  1. arsenal-fc-fan 10.07.2023 00:13 # arsenal-fc-fan
    Был бы очень добротным усилением для МЮ. Качественный игрок, будет жаль, если перейдет, но, удачи ему в МЮ

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