"Астон Вилла" решила побороться за Диаби

"Астон Вилла" вступила в борьбу за вингера "Байера" Муссу Диаби.

В предыдущие недели Диаби связывали с переходом в "Арсенал", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед". А теперь свой интерес к Муссе проявила "Вилла".



Daily Mail ожидает, что Диаби покинет "Байер" этим летом. Однако клуб из Леверкузена требуют за свою звезду 50 миллионов фунтов, что стало бы трансферным рекордом для "Виллы".



В данный момент самым дорогим приобретением клуба с "Вилла Парк" остается Эмилиано Буэндиа, который в свое время был приглашен из "Норвича" за 38 млн. фунтов.



Добавим, Диаби забил 49 голов и отдал 48 результативных передач в 172 матчах за "Байер" после своего перехода из ПСЖ в 2019 году.