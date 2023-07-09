Джеррард зовет Заху и Обамеянга в "Аль-Иттифак"

Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард ведет переговоры с бывшим вингером "Кристал Пэлас" Уилфридом Захой и нападающим "Челси" Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Как известно, контракт Захи с "Пэлас" истек еще в конце июня, и сейчас Уилфрид доступен свободным агентом.



По информации Daily Mail, Джеррард позвал Заху присоединиться к нему в "Аль-Иттифаке" во время видеозвонка в минувшую среду, однако сейчас сделка саудовского клуба с Уилфридом оказалась на грани срыва.



Боссы "Аль-Иттифака" недовольны тем, как проходят переговоры, и чувствуют, что представители Захи пытаются выжать с них как можно больше денег. Саудовской клуб дал понять Уилфриду, что не улучшит свое изначальное предложение стоимостью 16 миллионов фунтов в год "чистыми".



Еще одной целью Джеррарда является Обамеянг, от которого "Челси" рад избавиться. Пьер-Эмерику нет места в планах нового главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.



Обамеянг только год назад присоединился к "Челси", забив лишь три гола в 21 матче за "синих".