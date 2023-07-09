Силва спросил Дибалу насчет "Челси"

Ветеран "Челси" Тиаго Силва прокомментировал слухи о переходе нападающего "Ромы" Пауло Дибалы в лондонский клуб.

Ранее в июле появились слухи, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хочет пригласить своего соотечественника Дибала на "Стэмфорд Бридж", воспользовавшись тем, что контракт Пауло предусматривает отступные в 12 миллионов евро (10 млн. фунтов) для зарубежных клубов.



"Челси" забил только 38 голов в 38 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги, поэтому Почеттино продолжает искать усиление для линии нападения, даже после подписания Кристофера Нкунку и Николя Джексона.



По словам Силвы, ему удалось лично пообщаться с 29-летним аргентинцем, и тот не стал отрицать, что ведет переговоры с "Челси".



"Я спросил Пауло Дибалу, правда ли это, что он переходит в "Челси", но он не ответил! Он игрок топ-уровня, он стал бы огромным приобретением для нас — мне нравится это".



"Пулишич хороший парень, он будет очень успешен в "Милане". Как и Лофтус-Чик", — цитирует Силву трансферный гуру Фабрицио Романо.