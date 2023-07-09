"Бавария" сделала второе предложение по Кейну
"Бавария" выдвинула свое второе предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
По информации Sky Sport Germany, на сей раз "Бавария" предложила 80 миллионов евро (68 млн. фунтов) плюс бонусы за 29-летнего Кейна.
Первое предложение чемпионов Бундеслиги по капитану сборной Англии в размере 70 млн. евро (60 млн. фунтов) плюс бонусы было отклонено президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.
Немецкое издание подчеркивает, что сам Кейн решительно настроен на переезд в Мюнхен. Если "шпоры" не продадут Харри этим летом, то могут лишиться его безо всякой компенсации через год.
09.07.2023 19:00
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