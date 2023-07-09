"Бавария" сделала второе предложение по Кейну

"Бавария" выдвинула свое второе предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По информации Sky Sport Germany, на сей раз "Бавария" предложила 80 миллионов евро (68 млн. фунтов) плюс бонусы за 29-летнего Кейна.



Первое предложение чемпионов Бундеслиги по капитану сборной Англии в размере 70 млн. евро (60 млн. фунтов) плюс бонусы было отклонено президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.



Немецкое издание подчеркивает, что сам Кейн решительно настроен на переезд в Мюнхен. Если "шпоры" не продадут Харри этим летом, то могут лишиться его безо всякой компенсации через год.