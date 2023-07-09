ПСЖ хочет пригласить Льориса
ПСЖ заинтересован в приглашении голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса этим летом.
После окончания минувшего сезона Льорис подтвердил свое намерение покинуть "Тоттенхэм", несмотря на то, что контракт Уго действителен еще год.
С тех пор "Тоттенхэм" обзавелся заменой для Льориса, купив Гульельмо Викарио из "Эмполи" за 17 миллионов фунтов, что лишь повышает вероятность отъезда Уго из Северного Лондона.
По информации Daily Record, Льорис может найти пристанище в ПСЖ. Это зависит от того, покинет ли "Парк де Пренс" Кейлор Навас, который вторую половину минувшего сезона провел в "Ноттингем Форест" на правах аренды.
Нюанс в том, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается отпускать Льориса бесплатно. ПСЖ придется заплатить, чтобы заполучить 36-летнего француза.
09.07.2023 18:00
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Лучше пойти протоптанной дорожкой и уехать на заработки к саудитам.
Если они в таком же духе продолжат хантить игроков перед закатом карьеры, то через 2-3 года этот чемпионат будет привлекать интерес зрителя.
Первым годом они смогут пробудить интерес только в стране.
Интересно узнать, это очередной трюк по улучшению имиджа для возможного проведения чемпионата мира в их стране или же просто государство решило развивать самый популярный вид спорта в мире?
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