Кариус остается в "Ньюкасле" на сезон 2023/24
Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус заключил со своим клубом новый однолетний контракт.
Изначально Кариус присоединился к "Ньюкаслу" как свободный агент в сентябре 2022, подписав краткосрочный контракт до января.
Позже тот контракт был продлен до конца сезона, а дебют Лориса за "сорок" пришелся на проигранный финал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" в конце февраля.
Тот финал на "Уэмбли" стал первым для Кариуса официальным матчем за два года, а также его первым за английский клуб с финала Лиги Чемпионов 2018 года, однако Лориус заслужил высокие оценки своей игрой.
В предстоящем сезоне Кариус продолжит страховать первого номера "Ньюкасла" Ника Поупа. Помимо 30-летнего немца, сотрудничество с "сороками" на один год продлил и защитник Пол Дамметт.
09.07.2023 17:00
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Последние комментарии:
Легенда лyзepxyя
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Будет иронично если Кариус станет номером один и поможет Ньюкаслу в ЛЧ и АПЛ, лично мне он симпатичен был как вратарь, очень жаль его, надломило всё это прошлое. Успехов в будущем желаю ему
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неплохо поднялся пацан
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Удачи Кариусу в ЛЧ.
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