Кариус остается в "Ньюкасле" на сезон 2023/24

Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус заключил со своим клубом новый однолетний контракт.

Изначально Кариус присоединился к "Ньюкаслу" как свободный агент в сентябре 2022, подписав краткосрочный контракт до января.



Позже тот контракт был продлен до конца сезона, а дебют Лориса за "сорок" пришелся на проигранный финал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" в конце февраля.



Тот финал на "Уэмбли" стал первым для Кариуса официальным матчем за два года, а также его первым за английский клуб с финала Лиги Чемпионов 2018 года, однако Лориус заслужил высокие оценки своей игрой.



В предстоящем сезоне Кариус продолжит страховать первого номера "Ньюкасла" Ника Поупа. Помимо 30-летнего немца, сотрудничество с "сороками" на один год продлил и защитник Пол Дамметт.