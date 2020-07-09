Кариус остается в "Ньюкасле" на сезон 2023/24

Лорис Кариус и Пол Дамметт Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус заключил со своим клубом новый однолетний контракт.

Изначально Кариус присоединился к "Ньюкаслу" как свободный агент в сентябре 2022, подписав краткосрочный контракт до января.

Позже тот контракт был продлен до конца сезона, а дебют Лориса за "сорок" пришелся на проигранный финал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" в конце февраля.

Тот финал на "Уэмбли" стал первым для Кариуса официальным матчем за два года, а также его первым за английский клуб с финала Лиги Чемпионов 2018 года, однако Лориус заслужил высокие оценки своей игрой.

В предстоящем сезоне Кариус продолжит страховать первого номера "Ньюкасла" Ника Поупа. Помимо 30-летнего немца, сотрудничество с "сороками" на один год продлил и защитник Пол Дамметт.


Метки Дамметт, Кариус, контракты, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2023 17:00

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  1. gucman 09.07.2023 17:28 # gucman
    Легенда лyзepxyя

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  2. insadman6 09.07.2023 17:18 # insadman6
    Будет иронично если Кариус станет номером один и поможет Ньюкаслу в ЛЧ и АПЛ, лично мне он симпатичен был как вратарь, очень жаль его, надломило всё это прошлое. Успехов в будущем желаю ему

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  3. tursa 09.07.2023 17:17 # tursa
    неплохо поднялся пацан

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  4. shakur 09.07.2023 17:14 # shakur
    Удачи Кариусу в ЛЧ.

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