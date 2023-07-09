Лукаку готов отказаться от 1 млн. фунтов в год ради возвращения в "Интер"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов отказаться от значительной части своей зарплаты ради возвращения в "Интер" по постоянному трансферу.

Несмотря на серьезный интерес со стороны "Ювентуса" и "Аль-Хиляля", Лукаку сосредоточен на возвращении в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды.

По информации The Telegraph, на предстоящей неделе "Интер" сделает новое предложение по Лукаку, а сам Ромелу постарается поспособствовать своему переходу.

Утверждается, что Лукаку готов отказаться от 1 миллиона фунтов в год, тем самым согласившись на понижение своей зарплаты с нынешних 140,000 до 120,000 фунтов в неделю "чистыми".

Ожидается, что предложение "Интера" по 30-летнему бельгийцу составит около 35 млн. фунтов, включая бонусы. На "Сан-Сиро" надеются, что этого будет достаточно для заключения сделки с "Челси".


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2023 16:00

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  1. goey 09.07.2023 16:26 # goey
    Заберите его бесплатно, заебал ныть уже)

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  2. gerrard08 09.07.2023 16:03 # gerrard08
    35 млн за 30 летнего не стабильного тарана збс прайс для пенсов. Ну за скобки, офки что они купили его в 3 раза дороже)

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