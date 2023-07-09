Лукаку готов отказаться от 1 млн. фунтов в год ради возвращения в "Интер"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов отказаться от значительной части своей зарплаты ради возвращения в "Интер" по постоянному трансферу.

Несмотря на серьезный интерес со стороны "Ювентуса" и "Аль-Хиляля", Лукаку сосредоточен на возвращении в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды.



По информации The Telegraph, на предстоящей неделе "Интер" сделает новое предложение по Лукаку, а сам Ромелу постарается поспособствовать своему переходу.



Утверждается, что Лукаку готов отказаться от 1 миллиона фунтов в год, тем самым согласившись на понижение своей зарплаты с нынешних 140,000 до 120,000 фунтов в неделю "чистыми".



Ожидается, что предложение "Интера" по 30-летнему бельгийцу составит около 35 млн. фунтов, включая бонусы. На "Сан-Сиро" надеются, что этого будет достаточно для заключения сделки с "Челси".