Кабальеро получил тренерскую работу в "Лестере"

Бывший голкипер "Челси" и "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро был назначен ассистентом главного тренера "Лестера".

В период выступлений за два английских гранда Кабальеро выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Полтора последних сезона Кабальеро провел в "Саутгемптоне", который вылетел из Премьер-Лиги по итогам минувшей кампании.



Теперь 41-летний аргентинец завершает игровую карьеру и сразу начинает тренерскую, чтобы ассистировать в "Лестере" итальянцу Энцо Мареске, который прибыл на "Кинг Пауэр" из "Сити" в июне.



Добавим, "лисы" начинают свой сезон уже менее чем через месяц — матчем против "Ковентри" в Чемпионшипе 6 августа.