Кабальеро получил тренерскую работу в "Лестере"
Бывший голкипер "Челси" и "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро был назначен ассистентом главного тренера "Лестера".
В период выступлений за два английских гранда Кабальеро выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.
Полтора последних сезона Кабальеро провел в "Саутгемптоне", который вылетел из Премьер-Лиги по итогам минувшей кампании.
Теперь 41-летний аргентинец завершает игровую карьеру и сразу начинает тренерскую, чтобы ассистировать в "Лестере" итальянцу Энцо Мареске, который прибыл на "Кинг Пауэр" из "Сити" в июне.
Добавим, "лисы" начинают свой сезон уже менее чем через месяц — матчем против "Ковентри" в Чемпионшипе 6 августа.
09.07.2023 15:00
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