"Бернли" согласовал переход Кулибали

Сумаила Кулибали Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" согласовал переход центрального защитника дортмундской "Боруссии" Сумаилы Кулибали.

Как утверждает Daily Mail, Кулибали присоединится к команде Венсана Компани на правах аренды с обязательством по выкупу за 15 миллионов фунтов.

В 2021 году, когда Кулибали переезжал в Дортмунд из ПСЖ, Сумаила отверг интерес таких клубов, как "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

За первую команду "Боруссии" 19-летний француз малийского происхождения дебютировал в ноябре 2022, а свой первый — и пока единственный — матч в Бундеслиге сыграл три месяца назад.


Метки Бернли, Боруссия, Кулибали

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2023 14:00

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