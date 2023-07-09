"Бернли" согласовал переход Кулибали
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" согласовал переход центрального защитника дортмундской "Боруссии" Сумаилы Кулибали.
Как утверждает Daily Mail, Кулибали присоединится к команде Венсана Компани на правах аренды с обязательством по выкупу за 15 миллионов фунтов.
В 2021 году, когда Кулибали переезжал в Дортмунд из ПСЖ, Сумаила отверг интерес таких клубов, как "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".
За первую команду "Боруссии" 19-летний француз малийского происхождения дебютировал в ноябре 2022, а свой первый — и пока единственный — матч в Бундеслиге сыграл три месяца назад.
09.07.2023 14:00
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