"Бернли" согласовал переход Кулибали

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" согласовал переход центрального защитника дортмундской "Боруссии" Сумаилы Кулибали.

Как утверждает Daily Mail, Кулибали присоединится к команде Венсана Компани на правах аренды с обязательством по выкупу за 15 миллионов фунтов.



В 2021 году, когда Кулибали переезжал в Дортмунд из ПСЖ, Сумаила отверг интерес таких клубов, как "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".



За первую команду "Боруссии" 19-летний француз малийского происхождения дебютировал в ноябре 2022, а свой первый — и пока единственный — матч в Бундеслиге сыграл три месяца назад.