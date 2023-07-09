Почеттино хочет помочь Алли

Деле Алли Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что собирается позвонить полузащитнику "Эвертона" Деле Алли.

В свое время Алли блистал у Почеттино в "Тоттенхэме" и считался одним из лучших молодых талантов в стране, однако после увольнения Маурисио из лондонского клуба карьера Деле пошла по наклонной.

Сейчас Алли вернулся в "Эвертон" после провального сезона аренды в "Бешикташе", и Почеттино хотел бы протянуть руку помощи своему бывшему подопечному.

"Надеюсь, у меня найдется время, чтобы позвонить ему, потому что он отличный парень, и я хочу немного поговорить с ним. Я хочу помочь ему и понять, что происходит", — цитирует Почеттино The Sun.


Метки Алли, Почеттино, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 09.07.2023 13:49 # sausage
    Йес! Давай в Челси этого топа!

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  2. felix-the-cat 09.07.2023 13:21 # felix-the-cat
    Хахахаххахахаха как раз для членси самый топ ухахахах

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  3. goey 09.07.2023 13:11 # goey
    Не надо, пожалуйста((

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  4. hachidlo 09.07.2023 13:07 # hachidlo
    Ох, если бы вернуть время назад, когда все клубы мира пускали слюни по Алли.

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