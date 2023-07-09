Почеттино хочет помочь Алли
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что собирается позвонить полузащитнику "Эвертона" Деле Алли.
В свое время Алли блистал у Почеттино в "Тоттенхэме" и считался одним из лучших молодых талантов в стране, однако после увольнения Маурисио из лондонского клуба карьера Деле пошла по наклонной.
Сейчас Алли вернулся в "Эвертон" после провального сезона аренды в "Бешикташе", и Почеттино хотел бы протянуть руку помощи своему бывшему подопечному.
"Надеюсь, у меня найдется время, чтобы позвонить ему, потому что он отличный парень, и я хочу немного поговорить с ним. Я хочу помочь ему и понять, что происходит", — цитирует Почеттино The Sun.
09.07.2023 13:00
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Последние комментарии:
Йес! Давай в Челси этого топа!
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Хахахаххахахаха как раз для членси самый топ ухахахах
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Не надо, пожалуйста((
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Ох, если бы вернуть время назад, когда все клубы мира пускали слюни по Алли.
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