Почеттино хочет помочь Алли

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что собирается позвонить полузащитнику "Эвертона" Деле Алли.

В свое время Алли блистал у Почеттино в "Тоттенхэме" и считался одним из лучших молодых талантов в стране, однако после увольнения Маурисио из лондонского клуба карьера Деле пошла по наклонной.



Сейчас Алли вернулся в "Эвертон" после провального сезона аренды в "Бешикташе", и Почеттино хотел бы протянуть руку помощи своему бывшему подопечному.



"Надеюсь, у меня найдется время, чтобы позвонить ему, потому что он отличный парень, и я хочу немного поговорить с ним. Я хочу помочь ему и понять, что происходит", — цитирует Почеттино The Sun.