Фердинанд ждет ошибок от Онана в "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что ожидает ошибок от голкипера "Интера" Андре Онана, если тот перейдет к "красным дьяволам".
В субботу стало известно, что Давид Де Хеа покидает "Юнайтед" после 12 лет в клубе. В следующем сезоне у "дьяволов" будет новый первый номер, которым, вероятно, станет Онана.
Смена голкипера также повлечет смену игрового стиля, потому что Онана комфортно себя чувствует с мячом в ногах и зачастую действует как полевой игрок. Однако Фердинанд находит такой стиль рискованным.
"С ним "Юнайтед" сможет увереннее и лучшее играть с выходом из обороны, и я думаю, он соответствует философии Эрика Тен Хага. Он является современным голкипером. Вы можете видеть, как команды идут на него в прессинг, и он даже не паникует".
"Он принимает мяч, выманивает прессингующих игроков, а затем обычно находит передачей свободного партнера".
"Думаю, будут ошибки. Такой способ игры является рискованным в плане ошибок, однако важно придерживаться того, во что ты веришь, соблюдать правильный баланс и сохранять спокойствие в сложные периоды", — сказал Фердинанд на своем ютуб-канале.
09.07.2023 11:00
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На ленте Де Хея лучше был, ключевое - был, сейчас уголек и в этом не хуже, а во всем остальном лучше. Вопрос только в адаптации, потянет ли АПЛ и давление фан. базы МЮ. Помнится Де Хея жестко лажал по началу, но САФ в него верил.
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заменить легенду, пусть и стареющего тащера с ошибками на в лучшем случае лажающего хорошиста, а скорее середняка. браво, долбоебы из мю
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Черный Бартез
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