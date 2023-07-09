Фердинанд ждет ошибок от Онана в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что ожидает ошибок от голкипера "Интера" Андре Онана, если тот перейдет к "красным дьяволам".

В субботу стало известно, что Давид Де Хеа покидает "Юнайтед" после 12 лет в клубе. В следующем сезоне у "дьяволов" будет новый первый номер, которым, вероятно, станет Онана.



Смена голкипера также повлечет смену игрового стиля, потому что Онана комфортно себя чувствует с мячом в ногах и зачастую действует как полевой игрок. Однако Фердинанд находит такой стиль рискованным.



"С ним "Юнайтед" сможет увереннее и лучшее играть с выходом из обороны, и я думаю, он соответствует философии Эрика Тен Хага. Он является современным голкипером. Вы можете видеть, как команды идут на него в прессинг, и он даже не паникует".



"Он принимает мяч, выманивает прессингующих игроков, а затем обычно находит передачей свободного партнера".



"Думаю, будут ошибки. Такой способ игры является рискованным в плане ошибок, однако важно придерживаться того, во что ты веришь, соблюдать правильный баланс и сохранять спокойствие в сложные периоды", — сказал Фердинанд на своем ютуб-канале.