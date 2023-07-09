Фердинанд ждет ошибок от Онана в "Юнайтед"

Андре Онана Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что ожидает ошибок от голкипера "Интера" Андре Онана, если тот перейдет к "красным дьяволам".

В субботу стало известно, что Давид Де Хеа покидает "Юнайтед" после 12 лет в клубе. В следующем сезоне у "дьяволов" будет новый первый номер, которым, вероятно, станет Онана.

Смена голкипера также повлечет смену игрового стиля, потому что Онана комфортно себя чувствует с мячом в ногах и зачастую действует как полевой игрок. Однако Фердинанд находит такой стиль рискованным.

"С ним "Юнайтед" сможет увереннее и лучшее играть с выходом из обороны, и я думаю, он соответствует философии Эрика Тен Хага. Он является современным голкипером. Вы можете видеть, как команды идут на него в прессинг, и он даже не паникует".

"Он принимает мяч, выманивает прессингующих игроков, а затем обычно находит передачей свободного партнера".

"Думаю, будут ошибки. Такой способ игры является рискованным в плане ошибок, однако важно придерживаться того, во что ты веришь, соблюдать правильный баланс и сохранять спокойствие в сложные периоды", — сказал Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2023 11:00

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  1. alexomck 09.07.2023 12:02 # alexomck
    На ленте Де Хея лучше был, ключевое - был, сейчас уголек и в этом не хуже, а во всем остальном лучше. Вопрос только в адаптации, потянет ли АПЛ и давление фан. базы МЮ. Помнится Де Хея жестко лажал по началу, но САФ в него верил.

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  2. sir-alexferguson 09.07.2023 11:48 # sir-alexferguson
    заменить легенду, пусть и стареющего тащера с ошибками на в лучшем случае лажающего хорошиста, а скорее середняка. браво, долбоебы из мю

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  3. closer 09.07.2023 11:20 # closer
    Черный Бартез

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