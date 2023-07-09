"Эвертон" договаривается с Эшли Янгом

"Эвертон" ведет переговоры с крайним защитником Эшли Янгом, который доступен свободным агентом.

Напомним, главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери решил не продлевать истекавший в конце июня контракт Янга, несмотря на то, что Эшли сыграл 29 матчей в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



С момента расставания с "Виллой" Янг отказал целому ряду клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа, и Sky Sports называет "Эвертон" фаворитом в борьбе за англичанина, которому сегодня исполняется 37.



Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч очень хочет видеть бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" в своей команде, и стороны уже значительно продвинулись в переговорах.