"Бавария" предложит 70 млн. фунтов за Кейна

"Бавария" решила улучшить свое предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна до 70 миллионов фунтов.

По информации Daily Mail, до сих пор "Бавария" не была готова заплатить за Кейна больше 56 млн. фунтов, чего явно недостаточно, чтобы убедить президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви отпустить своего лучшего игрока.



"Бавария" не собирается сдаваться и теперь должна предложить 70 млн. фунтов за 29-летнего капитана сборной Англии, у которого остается только один год по контракту.



70 млн. фунтов — это потолок, который для себя установила "Бавария", и если "Тоттенхэм" ответит отказом, чемпионы Бундеслиги будут готовы подождать до следующего лета, чтобы подписать Кейна свободным агентом.



Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сумел заинтересовать Кейна в плане переезда в Мюнхен, но как раз достижение компромисса с Леви видится основным препятствием для немецкого гранда.