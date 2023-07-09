"Сити" повысит зарплату Аканджи на 50 процентов

"Манчестер Сити" решил наградить защитника Мануэля Аканджи увеличенной на 50 процентов зарплатой.

Год назад "Сити" приобрел Аканджи у дортмундской "Боруссии" за 16.8 млн. фунтов. Изначально Мануэль рассматривался исключительно как игрок ротации.



К удивлению многих, Аканджи чрезвычайно хорошо освоился в команде Хосепа Гвардиолы, сыграв 49 матчей во всех соревнованиях и сделав немалый вклад в завоевание требла.



Аканджи полностью провел финал Лиги Чемпионов против "Интера", а один из четырех своих голов за "Сити" забил в ответном полуфинальном матче европейского турнира против "Реала" (4:0).



Как сообщает Daily Star, после столь убедительного сезона в исполнении Аканджи "Сити" собирается предложить 27-летнему швейцарцу новый контракт, который предусматривает повышение зарплаты с текущих 100,000 до 150,000 фунтов в неделю.