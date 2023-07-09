Мадуэке: "Прослежу, чтобы Колуилл вернулся в "Челси"!
Вингер "Челси" Нони Мадуэке пообещал, что защитник Леви Колуилл вернется в лондонский клуб.
Будущее Колуилла остается предметом интенсивных спекуляций — Леви сватают не только в "Брайтон", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, но и в "Манчестер Сити" с "Ливерпулем".
После победы над сверстниками из Испании в финале Чемпионата Европы U-21 накануне Мадуэке высказался насчет будущего своего партнера по молодежной сборной Англии.
"Мы оба возвращаемся. Он тоже. Я прослежу, чтобы он вернулся!" — цитирует Мадуэке Evening Standard.
09.07.2023 07:00
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этот парнишка станет топчиком! не продавать!
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