Мадуэке: "Прослежу, чтобы Колуилл вернулся в "Челси"!

Вингер "Челси" Нони Мадуэке пообещал, что защитник Леви Колуилл вернется в лондонский клуб.

Будущее Колуилла остается предметом интенсивных спекуляций — Леви сватают не только в "Брайтон", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, но и в "Манчестер Сити" с "Ливерпулем".



После победы над сверстниками из Испании в финале Чемпионата Европы U-21 накануне Мадуэке высказался насчет будущего своего партнера по молодежной сборной Англии.



"Мы оба возвращаемся. Он тоже. Я прослежу, чтобы он вернулся!" — цитирует Мадуэке Evening Standard.