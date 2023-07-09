Магуайр перестанет быть капитаном "Юнайтед"
На предстоящей неделе защитник Харри Магуайр будет разжалован из капитанов "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне Магуайр лишь номинально был капитаном "Юнайтед", отметившись только восемью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Сейчас главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг остро нуждается в продаже Магуайра. Это позволило бы "красным дьяволам" пополнить свой трансферный бюджет и пригласить нападающего.
И Тен Хаг собирается подтолкнуть Магуайра к уходу из клуба, забрав у самого дорогого в мира защитника капитанскую повязку. По информации The Sun, в ближайшие дни Эрик поговорит с командой и объяснит свое решение.
Поскольку голкипер Давид Де Хеа тоже покинул клуб, абсолютным фаворитом на роль нового капитана "Юнайтед" является полузащитник Бруну Фернандеш, который и так носил повязку большую часть минувшего сезона.
Что касается Магуайра, то в его услугах заинтересован "Вест Хэм", однако 30-летнему англичанину придется согласиться на понижение своей зарплаты в 200,000 фунтов в неделю, чтобы его переход в другой клуб стал возможен.
09.07.2023 06:00
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Михаил, реклама со звуком это прямо перебор от тебя уже. У тебя сука на ФАПЛ зарегистрироваться нельзя, но ты уже на сайт без адблока как на Таймс-Сквер заходишь.
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Там онану закрыли за 45 фунтов, так ещё и зп около 120 в неделю. Лучший кипер этой лч, так ещё и по процента сейвов > всяких алисонов и рамсдейлов. Осталось не привозить, как галимый вратарь-мотала и все будет норм.
А мага пусть хуй сосет уже где-нибудь, хоть даром отдайте это гавно
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абсолютным фаворитом на роль нового капитана "Юнайтед" является полузащитник бруну пенальдеш
Источник: http://fapl.ru/posts/101446/
олицетворение скамо6лядской помойки
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Линкин Парк предсказал это в одной из своих старых песен.
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след капитаном станет самая дорогая покупка
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