Магуайр перестанет быть капитаном "Юнайтед"

Харри Магуайр На предстоящей неделе защитник Харри Магуайр будет разжалован из капитанов "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Магуайр лишь номинально был капитаном "Юнайтед", отметившись только восемью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Сейчас главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг остро нуждается в продаже Магуайра. Это позволило бы "красным дьяволам" пополнить свой трансферный бюджет и пригласить нападающего.

И Тен Хаг собирается подтолкнуть Магуайра к уходу из клуба, забрав у самого дорогого в мира защитника капитанскую повязку. По информации The Sun, в ближайшие дни Эрик поговорит с командой и объяснит свое решение.

Поскольку голкипер Давид Де Хеа тоже покинул клуб, абсолютным фаворитом на роль нового капитана "Юнайтед" является полузащитник Бруну Фернандеш, который и так носил повязку большую часть минувшего сезона.

Что касается Магуайра, то в его услугах заинтересован "Вест Хэм", однако 30-летнему англичанину придется согласиться на понижение своей зарплаты в 200,000 фунтов в неделю, чтобы его переход в другой клуб стал возможен.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2023 06:00

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  1. burnley 09.07.2023 08:01 # burnley
    Михаил, реклама со звуком это прямо перебор от тебя уже. У тебя сука на ФАПЛ зарегистрироваться нельзя, но ты уже на сайт без адблока как на Таймс-Сквер заходишь.

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  2. keane16 09.07.2023 07:18 # keane16
    Там онану закрыли за 45 фунтов, так ещё и зп около 120 в неделю. Лучший кипер этой лч, так ещё и по процента сейвов > всяких алисонов и рамсдейлов. Осталось не привозить, как галимый вратарь-мотала и все будет норм.
    А мага пусть хуй сосет уже где-нибудь, хоть даром отдайте это гавно

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  3. zheka000000 09.07.2023 07:14 # zheka000000
    абсолютным фаворитом на роль нового капитана "Юнайтед" является полузащитник бруну пенальдеш

    Источник: http://fapl.ru/posts/101446/

    олицетворение скамо6лядской помойки

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  4. alexomck 09.07.2023 06:12 # alexomck
    Линкин Парк предсказал это в одной из своих старых песен.

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  5. liverpo0ol 09.07.2023 06:03 # liverpo0ol
    след капитаном станет самая дорогая покупка

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