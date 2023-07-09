Магуайр перестанет быть капитаном "Юнайтед"

На предстоящей неделе защитник Харри Магуайр будет разжалован из капитанов "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Магуайр лишь номинально был капитаном "Юнайтед", отметившись только восемью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Сейчас главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг остро нуждается в продаже Магуайра. Это позволило бы "красным дьяволам" пополнить свой трансферный бюджет и пригласить нападающего.



И Тен Хаг собирается подтолкнуть Магуайра к уходу из клуба, забрав у самого дорогого в мира защитника капитанскую повязку. По информации The Sun, в ближайшие дни Эрик поговорит с командой и объяснит свое решение.



Поскольку голкипер Давид Де Хеа тоже покинул клуб, абсолютным фаворитом на роль нового капитана "Юнайтед" является полузащитник Бруну Фернандеш, который и так носил повязку большую часть минувшего сезона.



Что касается Магуайра, то в его услугах заинтересован "Вест Хэм", однако 30-летнему англичанину придется согласиться на понижение своей зарплаты в 200,000 фунтов в неделю, чтобы его переход в другой клуб стал возможен.