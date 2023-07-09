Тен Хаг поблагодарил Де Хеа на прощание

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поблагодарил покинувшего клуб голкипера Давида Де Хеа.

В субботу Де Хеа объявил, что его истекший в конце июня контракт с "Юнайтед" продлен не будет. Таким образом, Давид покидает "Олд Траффорд" свободным агентом после 12 лет в клубе.



В минувшем сезоне Де Хеа стал обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги и помог "Юнайтед" завоевать путевку в Лигу Чемпионов, и Тен Хаг безмерно благодарен 32-летнему испанцу за это.



"Требуется огромное мастерство и характер, чтобы достичь этого уровня и сыграть хотя бы один матч за "Манчестер Юнайтед". А сделать это 545 раз в течение 12 лет — особенное достижение, в особенности для вратарской позиции, где ты в каждом матче в центре внимания".



"То, что фанаты и игроки вместе четырежды признавали его Игроком Года, говорит о уровне его игры, и он навсегда запомнится как один из лучших голкиперов в истории клуба".



"Я лично благодарен ему за 25 матчей без пропущенных голов в минувшем сезоне и в целом за его самоотдачу на поле в мой первый год в клубе. Все игроки и персонал желают ему всего наилучшего в следующей фазе его выдающейся карьеры", — сообщил Тен Хаг официальному веб-сайту "Юнайтед".