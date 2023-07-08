Почеттино не пустит Бели в раздевалку "Челси" без разрешения

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что совладелец клуба Тодд Бели сможет посещать раздевалку команды только с его разрешения.

В прошлом сезоне Бели принимал активное — а порой чересчур активное — участие в управлении "Челси". Тодд назначил себя спортивным директором, посещал тренировки и регулярно бывал в раздевалке команды на базе в Кобхэме и на "Стэмфорд Бридж".



Почеттино не имеет ничего против, когда владельцы клуба проявляют такую активность, однако Маурисио не позволит лезть в свои дела.



"Конечно, я более чем приветствую, если владелец хочет посетить раздевалку, тренировочную базу, но они должны поговорить со мной, мне нужно знать об этом и подготовиться... Потому что такого рода вещи являются особенными в Англии".



"Возможно, в других странах это по-другому, но здесь это именно так. Во всех футбольных клубах главный тренер или менеджер имеет влияние на фанатов, игроков, персонал и медиа, и нам тоже нужно создать это".



"Нам нужно задать направление для всех людей в этом футбольном клубе и создать условия, чтобы как можно лучше играть и как можно лучше делать свою работу".



"Лично я рад, когда владельцы близки к команде. Они являются владельцами, но именно главный тренер или менеджер решает определенные вещи вроде раздевалки, тренировочного поля и базы. Мы должны провести эту черту, в том числе при помощи спортивного директора", — цитирует Почеттино Evening Standard.