Англичане выиграли молодежный Евро

Молодежная сборная Англии впервые за почти четыре десятка лет выиграла Чемпионат Европы U-21.

В финале подопечные Ли Карсли одержали победу 1:0 над сверстниками из Испании. Автором единственного в матче гола стал полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс, от которого мяч срикошетил после удара Коула Палмера со штрафного в концовке первого тайма.



Отметим, что на исходе компенсированного времени матча в Батуми испанцы могли восстановить равновесие в счете, однако голкипер англичан Джеймс Траффорд отразил пенальти и с помощью этого завершил турнир без единого пропущенного гола.



Таким образом, молодежная сборная Англии всего лишь в третий раз в своей истории выиграла Чемпионат Европы, прежде сделав это в 1982 и 1984 годах.