Англичане выиграли молодежный Евро
Молодежная сборная Англии впервые за почти четыре десятка лет выиграла Чемпионат Европы U-21.
В финале подопечные Ли Карсли одержали победу 1:0 над сверстниками из Испании. Автором единственного в матче гола стал полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс, от которого мяч срикошетил после удара Коула Палмера со штрафного в концовке первого тайма.
Отметим, что на исходе компенсированного времени матча в Батуми испанцы могли восстановить равновесие в счете, однако голкипер англичан Джеймс Траффорд отразил пенальти и с помощью этого завершил турнир без единого пропущенного гола.
Таким образом, молодежная сборная Англии всего лишь в третий раз в своей истории выиграла Чемпионат Европы, прежде сделав это в 1982 и 1984 годах.
08.07.2023 22:00
Просмотров: 1511
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
и ни одного игрока из манчестер юнайтед. позорники, где академия? а так возможно будет толк от этого поколения, некоторые еще ЧМ 2017 г до 17 лет зацепили
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий