Англичане выиграли молодежный Евро

Молодежная сборная Англии Молодежная сборная Англии впервые за почти четыре десятка лет выиграла Чемпионат Европы U-21.

В финале подопечные Ли Карсли одержали победу 1:0 над сверстниками из Испании. Автором единственного в матче гола стал полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс, от которого мяч срикошетил после удара Коула Палмера со штрафного в концовке первого тайма.

Отметим, что на исходе компенсированного времени матча в Батуми испанцы могли восстановить равновесие в счете, однако голкипер англичан Джеймс Траффорд отразил пенальти и с помощью этого завершил турнир без единого пропущенного гола.

Таким образом, молодежная сборная Англии всего лишь в третий раз в своей истории выиграла Чемпионат Европы, прежде сделав это в 1982 и 1984 годах.


Метки молодежная сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2023 22:00

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  1. sir-alexferguson 08.07.2023 22:07 # sir-alexferguson
    и ни одного игрока из манчестер юнайтед. позорники, где академия? а так возможно будет толк от этого поколения, некоторые еще ЧМ 2017 г до 17 лет зацепили

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