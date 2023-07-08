"Челси" не помышляет о продаже Стерлинга

"Челси" не помышляет о продаже вингера Рахима Стерлинга этим летом.

Дебютный сезон Стерлинга за "Челси" после перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов сложился довольно неудачно. Рахим забил лишь четыре гола в рамках Премьер-Лиги, где "синие" финишировали на 12-м месте.



В предыдущие недели ходили слухи, что Стерлинг может покинуть "Челси" уже после одного сезона, однако авторитетный журналист Бен Джейкобс утверждает, что расставание с Рахимом не входит в планы клуба со "Стэмфорд Бридж".



Сам Стерлинг также не думает о смене клуба. 28-летний англичанин предвкушает совместную работу с новым главным тренером "Челси" Маурисио Почеттино и надеется показать свою лучшую игру в новом сезоне.