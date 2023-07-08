Заха определится со своим будущим на предстоящей неделе

Бывший вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха примет решение насчет своего будущего на предстоящей неделе.

Контракт Захи с "Пэлас" истек в конце июня, но на "Селхерст Парк" все еще надеются заключить новую сделку с Уилфридом, которого "орлы" готовы сделать своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен.



Как сообщает The Guardian, "Пэлас" предлагает Захе контракт на четыре сезона стоимостью 10 миллионов фунтов в год, однако у Уилфрида хватает вариантов на стороне.



Заха уже имеет на руках предложения от "Лацио", "Фенербахче" и "Аль-Насра", а на днях контакт с лагерем 30-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара установили "Наполи", ПСЖ и "Галатасарай".



Ожидается, что Заха откажется от переезда в Саудовскую Аравию, где ему готовы платить 30 млн. фунтов в год. Италия и Турция выглядят довольно вероятными направлениями, но и "Лацио", и "Фенербахче" предлагают Уилфриду меньше денег, чем "Пэлас".



Если Заха вернется в "Пэлас", то ему потребуются гарантии насчет амбиций клуба развиваться и сражаться за попадание в еврокубки. Как бы то ни было, Уилфрид не собирается тянуть с решением.