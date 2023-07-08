Джака отрицает, что покинул "Арсенал" из-за жены
Полузащитник Гранит Джака опроверг слухи о том, что покинул "Арсенал", потому что его жена чувствовал себя несчастной в Англии.
На текущей неделе Джака завершил свой переход в "Байер" стоимостью 21.4 млн. фунтов. Гранит провел в "Арсенале" семь сезонов, сыграв свыше 200 матчей Премьер-Лиги.
Джака утверждает, что отправился Леверкузен ради нового вызова в карьере и ради интересного проекта, тогда как любые другие предположения неверны.
"Были спекуляции о том, что моя жена перестала чувствовать себя счастливой в Англии. Это совершенно не так. Факт в том, что я как личность всегда заинтересован в новых вызовах".
"После семи лет настало время для кое-чего совершенно нового. Лига не нова для меня, но клуб — нов. Во время разговоров с (спортивным директором) Симоном Рольфесом и Хаби Алонсо я почувствовал, что долгосрочный проект Леверкузена является стоящим и на 100 процентов подходит мне", — цитирует Джаку Daily Mirror.
08.07.2023 19:00
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Все правильно, лучше остаться натуралом
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Какие новые вызовы?) Не особо нужен стал в Арсенале и покупатели появились)
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Каблук тоже крыша
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