Джака отрицает, что покинул "Арсенал" из-за жены

Гранит Джака Полузащитник Гранит Джака опроверг слухи о том, что покинул "Арсенал", потому что его жена чувствовал себя несчастной в Англии.

На текущей неделе Джака завершил свой переход в "Байер" стоимостью 21.4 млн. фунтов. Гранит провел в "Арсенале" семь сезонов, сыграв свыше 200 матчей Премьер-Лиги.

Джака утверждает, что отправился Леверкузен ради нового вызова в карьере и ради интересного проекта, тогда как любые другие предположения неверны.

"Были спекуляции о том, что моя жена перестала чувствовать себя счастливой в Англии. Это совершенно не так. Факт в том, что я как личность всегда заинтересован в новых вызовах".

"После семи лет настало время для кое-чего совершенно нового. Лига не нова для меня, но клуб — нов. Во время разговоров с (спортивным директором) Симоном Рольфесом и Хаби Алонсо я почувствовал, что долгосрочный проект Леверкузена является стоящим и на 100 процентов подходит мне", — цитирует Джаку Daily Mirror.


Метки Арсенал, Байер, Джака

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2023 19:00

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  1. gucman 08.07.2023 20:04 # gucman
    Все правильно, лучше остаться натуралом

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  2. alexomck 08.07.2023 19:57 # alexomck
    Какие новые вызовы?) Не особо нужен стал в Арсенале и покупатели появились)

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  3. heyoung 08.07.2023 19:27 # heyoung
    Каблук тоже крыша

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