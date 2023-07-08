"Милан" согласовал покупку Пулишича

"Милан" полностью согласовал приобретение вингера "Челси" и сборной США Кристиана Пулишича.

Несмотря на то, что "Лион" был готов заплатить за Пулишича больше денег, Кристиан дал понять "Челси", что рассматривает только вариант с "Миланом".



В результате "Челси" согласился отпустить Пулишича на "Сан-Сиро" за 22 миллиона евро (18.8 млн. фунтов). Также "Милан" пообещал "синим" значительную долю с последующей перепродажи Кристиана, сообщает Sky Sports.



В данный момент Пулишич направляется в Италию, чтобы пройти медобследование и заключить с "Миланом" личный контракт, условия которого он уже согласовал.