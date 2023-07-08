Де Хеа объявил об уходе из "Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер Давид Де Хеа объявил, что покидает "Манчестер Юнайтед" насовсем.

Как известно, контракт Де Хеа истек в конце июня. Давид так и не заключил новую сделку с "Юнайтед", хотя стороны вели переговоры об этом на протяжении нескольких месяцев.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге приобретения голкипера "Интера" Андре Онана, что исключает возвращение Де Хеа на "Олд Траффорд". И сегодня 32-летний испанец это лично подтвердил.

"Я просто хотел отправить это прощальное сообщение всем фанатам "Манчестер Юнайтед". Я бы хотел выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет".

"Мы многого достигли с момента, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Каждый раз я с невероятной гордостью надевал эту футболку. Вести команду за собой, представлять эту организацию и крупнейший клуб в мире было честью, которой удостаивались немногие счастливчики из числа футболистов".

"Это был незабываемый и успешный период с момента, как я пришел сюда".

"Когда я покидал Мадрид молодым парнем, то не думал, что мы добьемся того, чего добились вместе. Теперь настало правильное время, чтобы взяться за новое испытание и снова подстегивать себя в новой обстановке".

"Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда меня не покинет. Мы повидали все", — написал Де Хеа в социальных сетях.

Добавим, за 12 сезонов в "Юнайтед" Де Хеа выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Европы.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2423

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 08.07.2023 18:24 # hachidlo
    Володин заявил, что боевики «Азова» не должны подлежать обмену

    https://www.mk.ru/politics/2022/05/17/volodin-zayavil-chto-boeviki-azova-ne-dolzhny-podlezhat-obmenu.html


    Дремлет ватник у дороги, снятся хлопцу перамоги.

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  2. memfis63 08.07.2023 18:19 # memfis63
    бло пару мясных всу смертником ползут в флагом калопистана ради селфи, делают селфи, далее превращаются в груз 200.


    зато тупой квадрат на фапли может целых 15 минут почувствовать, что она троляка, а по факту он кушает говно) лОл

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  3. ian 08.07.2023 18:16 # ian
    какие же вы челсидоры, задротишки

    (ответить)

  4. narcot 08.07.2023 18:11 # narcot
    Какой же промытый дебил)




    Наступление ВСУ. Бойцы Запорожской бригады освободили поселок Новодаровка — фото, карта

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    12.06.2023, 12:18



    08.07.2023 14:32 #
    mufc1994

    https://pikabu.ru/story/ukrainskie_voennyie_popyitalis_shturmovat_pozitsii_vs_rf_v_rayone_novodarovki_10446853

    Шо по контрнахрюку, мужики, вуахаха
    (ответить)


    Источник: http://fapl.ru/posts/101427/?c=1#c7804072

    (ответить)

  5. v-0987654321 08.07.2023 18:10 # v-0987654321
    Король v-o98 спокоен как лёд,их это бесит

    (ответить)

  6. bembo 08.07.2023 18:09 # bembo
    Ждем братишки уже наконец-то уход Пулисика, Зиеха, Люкаки.
    ИМПЕРАТОРСИ БУДЕТ СВОБОДЕН!

    (ответить)

  7. hachidlo 08.07.2023 18:07 # hachidlo
    >Начинаем войну, ща покараем этих бендеровцев
    >Похуй, сколько положим наших ребят, главное - взять "азорёнок" живыми. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
    >Ха-ха, ну туппыыыые, экстракшн! Ща мы их судить будем.
    >Ну да, мы их обменяли на кума пыни. Да, по цене 200 к 1. Ну...ну...и что? Мы вот ещё кого-то вернули. Всё равно им пизда, фсб их где угодно настигнет. И лично Нарышкин.
    >Абрамович, друг пыни, им специально айфоны подарил. Там внутри полоний!
    >Эээ, ну вернулись и вернулись назад азорёнки в Украину. Им всё равно пизда! 50 миллионов рублей заплатим погибших, что бессмысленно штурмовали Азовсталь...ой, это из другой методички. Короче, только выиграли!

    (ответить)

  8. narcot 08.07.2023 18:07 # narcot
    Янка знает арабский?



    Максим Дивнич: «Беда Кавказа в том, что там огромное количество необразованных людей. Они читают Коран на арабском, не зная языка»

    (ответить)

  9. stevens 08.07.2023 17:58 # stevens
    Cho po Prostitutsi???

    (ответить)

  10. narcot 08.07.2023 17:58 # narcot
    Как же я ору)))




    Дорогую “Вагнера”.

    Російські ютубери вирішили дізнатись, як живуть люди в населених пунктах вздовж дороги, по якій просувалися бойовики терориста Пригожина йдучи на Москву.

    - Про що ви взагалі знімаєте?
    - Про те, як ви тут живете.
    - В ла*ні ми живемо!
    - А що ви думаєте про Пригожина?
    - Бл*ть, я такий щасливий був, коли він пішов на Москву. Шкода, що трохи не дійшов…

    (ответить)

  11. bembo 08.07.2023 17:54 # bembo
    https://www.youtube.com/watch?v=LYQDj2mME8s&;list=RDMzr8wrUizE4&index=2&ab_channel=StarPro

    песня, смысл которой никогда не поймет рузьке ВАНЮШКА!
    еехехехехехе камон красиво данбаланси!

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  12. hachidlo 08.07.2023 17:53 # hachidlo
    Это тоже самое, если бы Сталин отдал Гитлеру Паулюса и часть ссовцев в знак доброй воли.
    Ебало дедов представили? [0_0]

    (ответить)

  13. bembo 08.07.2023 17:51 # bembo
    08.07.2023 17:36 #
    sausage

    Клоунами Россию считают только в таких говно-пабликах типа ФАПЛа. В политике нет места принципиальности, если только она не выгодна кому-то. Забей, неудобная ситуация и всего лишь, ничего не меняющая в общем раскладе сил и идеологии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/101438/?c=1#c7804192

    (ответить)

  14. bembo 08.07.2023 17:50 # bembo
    так а по челси то ЧО???????????

    (ответить)

  15. skydreams 08.07.2023 17:48 # skydreams
    А так Де Хея ушел, чтобы с крысой Чмаунтом в одной команде не играть. Респект таким ребятам!!!

    (ответить)

  16. skydreams 08.07.2023 17:48 # skydreams
    08.07.2023 17:15 #
    bmw-e34

    Одмин ты чё окуел? Почему Чавси не на главной?? Непорядок.

    Источник: http://fapl.ru/posts/101438/?c=1#c7804169

    Это правда. Админ ахуел, ХЕДЛАЙНЕРСИ с главной убрал

    (ответить)

  17. memfis63 08.07.2023 17:45 # memfis63
    КСТАТИ, УЖЕ КАК МЕСЯЦ ВСУЧКИ УСТРАИВАТЬ НАХРЮК


    ХОХЛЫ, НУ КАК ВАМ НАХРЮК ?)

    (ответить)

  18. memfis63 08.07.2023 17:43 # memfis63
    почему свинтусы считают переданных из Турции мальчишек опытными командирами, если их всех взяли в плен ?

    (ответить)

  19. hachidlo 08.07.2023 17:41 # hachidlo
    Не, ну вы видели, видели? Даже до муфк начинает доходить. И лишь сосич своими жалкими попытками пытается оправдать куколдизм доверчивого, старенького пыни.

    (ответить)

  20. bembo 08.07.2023 17:36 # bembo
    08.07.2023 17:23 #
    quavo

    Это ты один из главных хуесосов фапла
    (ответить)

    08.07.2023 17:30 #
    mufc1994

    Прикольный аргумент от тупой черножопой обезьяны, слилось чмо нахуй

    Источник: http://fapl.ru/posts/101438/?c=1#c7804139

    (ответить)

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