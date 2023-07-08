Де Хеа объявил об уходе из "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа объявил, что покидает "Манчестер Юнайтед" насовсем.

Как известно, контракт Де Хеа истек в конце июня. Давид так и не заключил новую сделку с "Юнайтед", хотя стороны вели переговоры об этом на протяжении нескольких месяцев.



В данный момент "Юнайтед" находится на пороге приобретения голкипера "Интера" Андре Онана, что исключает возвращение Де Хеа на "Олд Траффорд". И сегодня 32-летний испанец это лично подтвердил.



"Я просто хотел отправить это прощальное сообщение всем фанатам "Манчестер Юнайтед". Я бы хотел выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет".



"Мы многого достигли с момента, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Каждый раз я с невероятной гордостью надевал эту футболку. Вести команду за собой, представлять эту организацию и крупнейший клуб в мире было честью, которой удостаивались немногие счастливчики из числа футболистов".



"Это был незабываемый и успешный период с момента, как я пришел сюда".



"Когда я покидал Мадрид молодым парнем, то не думал, что мы добьемся того, чего добились вместе. Теперь настало правильное время, чтобы взяться за новое испытание и снова подстегивать себя в новой обстановке".



"Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда меня не покинет. Мы повидали все", — написал Де Хеа в социальных сетях.



Добавим, за 12 сезонов в "Юнайтед" Де Хеа выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Европы.