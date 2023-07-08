Де Хеа объявил об уходе из "Юнайтед"
Голкипер Давид Де Хеа объявил, что покидает "Манчестер Юнайтед" насовсем.
Как известно, контракт Де Хеа истек в конце июня. Давид так и не заключил новую сделку с "Юнайтед", хотя стороны вели переговоры об этом на протяжении нескольких месяцев.
В данный момент "Юнайтед" находится на пороге приобретения голкипера "Интера" Андре Онана, что исключает возвращение Де Хеа на "Олд Траффорд". И сегодня 32-летний испанец это лично подтвердил.
"Я просто хотел отправить это прощальное сообщение всем фанатам "Манчестер Юнайтед". Я бы хотел выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет".
"Мы многого достигли с момента, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Каждый раз я с невероятной гордостью надевал эту футболку. Вести команду за собой, представлять эту организацию и крупнейший клуб в мире было честью, которой удостаивались немногие счастливчики из числа футболистов".
"Это был незабываемый и успешный период с момента, как я пришел сюда".
"Когда я покидал Мадрид молодым парнем, то не думал, что мы добьемся того, чего добились вместе. Теперь настало правильное время, чтобы взяться за новое испытание и снова подстегивать себя в новой обстановке".
"Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда меня не покинет. Мы повидали все", — написал Де Хеа в социальных сетях.
Добавим, за 12 сезонов в "Юнайтед" Де Хеа выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Европы.
08.07.2023 17:00
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Дремлет ватник у дороги, снятся хлопцу перамоги.
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бло пару мясных всу смертником ползут в флагом калопистана ради селфи, делают селфи, далее превращаются в груз 200.
зато тупой квадрат на фапли может целых 15 минут почувствовать, что она троляка, а по факту он кушает говно) лОл
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какие же вы челсидоры, задротишки
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Какой же промытый дебил)
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12.06.2023, 12:18
08.07.2023 14:32 #
mufc1994
https://pikabu.ru/story/ukrainskie_voennyie_popyitalis_shturmovat_pozitsii_vs_rf_v_rayone_novodarovki_10446853
Шо по контрнахрюку, мужики, вуахаха
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Источник: http://fapl.ru/posts/101427/?c=1#c7804072
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Король v-o98 спокоен как лёд,их это бесит
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Ждем братишки уже наконец-то уход Пулисика, Зиеха, Люкаки.
ИМПЕРАТОРСИ БУДЕТ СВОБОДЕН!
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>Начинаем войну, ща покараем этих бендеровцев
>Похуй, сколько положим наших ребят, главное - взять "азорёнок" живыми. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
>Ха-ха, ну туппыыыые, экстракшн! Ща мы их судить будем.
>Ну да, мы их обменяли на кума пыни. Да, по цене 200 к 1. Ну...ну...и что? Мы вот ещё кого-то вернули. Всё равно им пизда, фсб их где угодно настигнет. И лично Нарышкин.
>Абрамович, друг пыни, им специально айфоны подарил. Там внутри полоний!
>Эээ, ну вернулись и вернулись назад азорёнки в Украину. Им всё равно пизда! 50 миллионов рублей заплатим погибших, что бессмысленно штурмовали Азовсталь...ой, это из другой методички. Короче, только выиграли!
(ответить)
Янка знает арабский?
Максим Дивнич: «Беда Кавказа в том, что там огромное количество необразованных людей. Они читают Коран на арабском, не зная языка»
(ответить)
Cho po Prostitutsi???
(ответить)
Как же я ору)))
Дорогую “Вагнера”.
Російські ютубери вирішили дізнатись, як живуть люди в населених пунктах вздовж дороги, по якій просувалися бойовики терориста Пригожина йдучи на Москву.
- Про що ви взагалі знімаєте?
- Про те, як ви тут живете.
- В ла*ні ми живемо!
- А що ви думаєте про Пригожина?
- Бл*ть, я такий щасливий був, коли він пішов на Москву. Шкода, що трохи не дійшов…
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=LYQDj2mME8s&;list=RDMzr8wrUizE4&index=2&ab_channel=StarPro
песня, смысл которой никогда не поймет рузьке ВАНЮШКА!
еехехехехехе камон красиво данбаланси!
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Это тоже самое, если бы Сталин отдал Гитлеру Паулюса и часть ссовцев в знак доброй воли.
Ебало дедов представили? [0_0]
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08.07.2023 17:36 #
sausage
Клоунами Россию считают только в таких говно-пабликах типа ФАПЛа. В политике нет места принципиальности, если только она не выгодна кому-то. Забей, неудобная ситуация и всего лишь, ничего не меняющая в общем раскладе сил и идеологии.
Источник: http://fapl.ru/posts/101438/?c=1#c7804192
(ответить)
так а по челси то ЧО???????????
(ответить)
А так Де Хея ушел, чтобы с крысой Чмаунтом в одной команде не играть. Респект таким ребятам!!!
(ответить)
08.07.2023 17:15 #
bmw-e34
Одмин ты чё окуел? Почему Чавси не на главной?? Непорядок.
Источник: http://fapl.ru/posts/101438/?c=1#c7804169
Это правда. Админ ахуел, ХЕДЛАЙНЕРСИ с главной убрал
(ответить)
КСТАТИ, УЖЕ КАК МЕСЯЦ ВСУЧКИ УСТРАИВАТЬ НАХРЮК
ХОХЛЫ, НУ КАК ВАМ НАХРЮК ?)
(ответить)
почему свинтусы считают переданных из Турции мальчишек опытными командирами, если их всех взяли в плен ?
(ответить)
Не, ну вы видели, видели? Даже до муфк начинает доходить. И лишь сосич своими жалкими попытками пытается оправдать куколдизм доверчивого, старенького пыни.
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08.07.2023 17:23 #
quavo
Это ты один из главных хуесосов фапла
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08.07.2023 17:30 #
mufc1994
Прикольный аргумент от тупой черножопой обезьяны, слилось чмо нахуй
Источник: http://fapl.ru/posts/101438/?c=1#c7804139
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