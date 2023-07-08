"Юнайтед" хочет 50 млн. фунтов за Магуайра
"Манчестер Юнайтед" хочет получить 50 миллионов фунтов за своего капитана Харри Магуайра.
Этим летом "Юнайтед" уже приобрел у "Челси" полузащитника Мейсона Маунта, а также практически договорился с "Интером" по голкиперу Андре Онана.
Этими двумя покупками главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг почти полностью исчерпает свой трансферный бюджет на лето, и чтобы позволить себе кого-нибудь еще, "красным дьяволам" придется продавать.
И Магуайр является одним из игроков, которых Тен Хаг готов принести в жертву для пополнения своего трансферного бюджета.
The Independent утверждает, что "Юнайтед" надеется выручить за Магуайра 50 млн. фунтов, однако заинтересованные в Харри клубы считают такую цену завышенной. Например, "Вест Хэм" считает, что 30-летний защитник может быть доступен за 35 млн. фунтов.
Помимо Магуайра, "Юнайтед" также выставил на трансфер полузащитников Скотта Мактоминея с Фредом и вингера Джейдона Санчо.
08.07.2023 16:00
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Последние комментарии:
В Челси его отдать в благодарность за Маунта.
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Тяжелые вещества скорее всего. Даже 35 за него никто не даст.
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За 50 миллионов его купит только треснутый
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35 адекватно
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