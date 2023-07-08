"Юнайтед" хочет 50 млн. фунтов за Магуайра

"Манчестер Юнайтед" хочет получить 50 миллионов фунтов за своего капитана Харри Магуайра.

Этим летом "Юнайтед" уже приобрел у "Челси" полузащитника Мейсона Маунта, а также практически договорился с "Интером" по голкиперу Андре Онана.



Этими двумя покупками главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг почти полностью исчерпает свой трансферный бюджет на лето, и чтобы позволить себе кого-нибудь еще, "красным дьяволам" придется продавать.



И Магуайр является одним из игроков, которых Тен Хаг готов принести в жертву для пополнения своего трансферного бюджета.



The Independent утверждает, что "Юнайтед" надеется выручить за Магуайра 50 млн. фунтов, однако заинтересованные в Харри клубы считают такую цену завышенной. Например, "Вест Хэм" считает, что 30-летний защитник может быть доступен за 35 млн. фунтов.



Помимо Магуайра, "Юнайтед" также выставил на трансфер полузащитников Скотта Мактоминея с Фредом и вингера Джейдона Санчо.