"Челси" назвал "Интеру" цену за Лукаку

"Челси" сказал "Интеру", что хочет 38 миллионов фунтов за нападающего Ромелу Лукаку.

В данный момент "Челси" решает судьбу Лукаку, который сезон 2022/23 провел в "Интере" на правах аренды и теперь хочет вернуться в итальянский клуб.



"Челси" отказал "Интеру" в продлении аренды Лукаку, а также отклонил стартовое предложение клуба с "Сан-Сиро" о покупке Ромелу в размере 26 млн. фунтов.



По информации Evening Standard, "Челси" оценивает Лукаку в 38 млн. фунтов, что значительно меньше тех 97.5 млн. фунтов, за которые "синие" покупали Ромелу у "Интера" два года назад.



Помимо "Интера", интерес к Лукаку также проявляют "Ювентус" и "Аль-Хиляль", причем авторитетный журналист Бен Джейкобс утверждает, что 30-летний бельгиец всерьез размышляет над переездом в Саудовскую Аравию.