"Челси" назвал "Интеру" цену за Лукаку
"Челси" сказал "Интеру", что хочет 38 миллионов фунтов за нападающего Ромелу Лукаку.
В данный момент "Челси" решает судьбу Лукаку, который сезон 2022/23 провел в "Интере" на правах аренды и теперь хочет вернуться в итальянский клуб.
"Челси" отказал "Интеру" в продлении аренды Лукаку, а также отклонил стартовое предложение клуба с "Сан-Сиро" о покупке Ромелу в размере 26 млн. фунтов.
По информации Evening Standard, "Челси" оценивает Лукаку в 38 млн. фунтов, что значительно меньше тех 97.5 млн. фунтов, за которые "синие" покупали Ромелу у "Интера" два года назад.
Помимо "Интера", интерес к Лукаку также проявляют "Ювентус" и "Аль-Хиляль", причем авторитетный журналист Бен Джейкобс утверждает, что 30-летний бельгиец всерьез размышляет над переездом в Саудовскую Аравию.
08.07.2023 15:00
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Кевин де Брюйне блистает за Ман Сити, Лукаку все еще в Челси, и даже за него не играет. Все, что нужно знать о руководстве синих
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Ту мач. Интер столько никогда не заплатит, думаю максимум 20
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30 норм ценник за бегемота
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Бизнескарси
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