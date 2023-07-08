"Челси" назвал "Интеру" цену за Лукаку

Ромелу Лукаку "Челси" сказал "Интеру", что хочет 38 миллионов фунтов за нападающего Ромелу Лукаку.

В данный момент "Челси" решает судьбу Лукаку, который сезон 2022/23 провел в "Интере" на правах аренды и теперь хочет вернуться в итальянский клуб.

"Челси" отказал "Интеру" в продлении аренды Лукаку, а также отклонил стартовое предложение клуба с "Сан-Сиро" о покупке Ромелу в размере 26 млн. фунтов.

По информации Evening Standard, "Челси" оценивает Лукаку в 38 млн. фунтов, что значительно меньше тех 97.5 млн. фунтов, за которые "синие" покупали Ромелу у "Интера" два года назад.

Помимо "Интера", интерес к Лукаку также проявляют "Ювентус" и "Аль-Хиляль", причем авторитетный журналист Бен Джейкобс утверждает, что 30-летний бельгиец всерьез размышляет над переездом в Саудовскую Аравию.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 08.07.2023 16:03 # sisyazavr
    Кевин де Брюйне блистает за Ман Сити, Лукаку все еще в Челси, и даже за него не играет. Все, что нужно знать о руководстве синих

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  2. gerrard08 08.07.2023 15:49 # gerrard08
    Ту мач. Интер столько никогда не заплатит, думаю максимум 20

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  3. division 08.07.2023 15:19 # division
    30 норм ценник за бегемота

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  4. puhovik-vengera 08.07.2023 15:16 # puhovik-vengera
    Бизнескарси

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