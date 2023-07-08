Терри вернулся к работе в академии "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри объявил о возвращении к работе в академии лондонского клуба.

В прошлом сезоне Терри помогал Марку Робинсону тренировать команду U-21 "Челси", однако в апреле Джон сорвался в "Лестер", куда его позвал на роль своего ассистента Дин Смит.



Дуэт Смита и Терри, вместе поработавших еще в "Астон Вилле", не смог предотвратить вылет "Лестера" из Премьер-Лиги.



В прошлом месяце "Лестер" попрощался со Смитом, назначив своим новым главным тренером Энцо Мареску. Ушел от "лис" и Терри, который теперь вернулся к работе в академии "Челси", объявив об этом в твиттере.



В свое время Терри провел 715 матчей за "Челси" выиграв пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.