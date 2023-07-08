"Челси" представит новую форму без титульного спонсора

"Челси" представит свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24 в понедельник — без титульного спонсора.

В конце минувшего сезона у "Челси" истек контракт с телекоммуникационным гигантом Three стоимостью 40 миллионов фунтов в год.



За последнее время "Челси" отклонил предложение страхового гиганта Allianz, не смог достичь компромисса с компанией из сферы криптовалют, свернул переговоры с букмекером Stake.com из-за негативной реакции своих фанатов, а сделка с Paramount Plus была заблокирована Премьер-Лигой.



Таким образом, "Челси" до сих пор не определился с новым титульным спонсором, хотя продолжает переговоры с несколькими потенциальными партнерами.



В сложившейся ситуации, чтобы избежать дополнительных задержек, "Челси" будет вынужден представить свою новую форму от Nike без эмблемы спонсора спереди, сообщает Daily Mail.