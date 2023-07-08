"Челси" представит новую форму без титульного спонсора
"Челси" представит свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24 в понедельник — без титульного спонсора.
В конце минувшего сезона у "Челси" истек контракт с телекоммуникационным гигантом Three стоимостью 40 миллионов фунтов в год.
За последнее время "Челси" отклонил предложение страхового гиганта Allianz, не смог достичь компромисса с компанией из сферы криптовалют, свернул переговоры с букмекером Stake.com из-за негативной реакции своих фанатов, а сделка с Paramount Plus была заблокирована Премьер-Лигой.
Таким образом, "Челси" до сих пор не определился с новым титульным спонсором, хотя продолжает переговоры с несколькими потенциальными партнерами.
В сложившейся ситуации, чтобы избежать дополнительных задержек, "Челси" будет вынужден представить свою новую форму от Nike без эмблемы спонсора спереди, сообщает Daily Mail.
08.07.2023 13:00
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Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, компания Adidas сможет продавать футболки с их фамилиями, что может отрицательно сказаться на продажах клубной атрибутики в официальном магазине клуба.
1 июля 2017 года лондонский "Челси" официально прекращает свое сотрудничество с компанией Adidas, и представит новые футболки от своего спонсора Nike, с участием новых футболистов, которые были приобретены за этот период.
По информации британской прессы, на презентации новой формы будет сразу три новичка, а именно Ромелу Лукаку, Тьемуэ Бакайоко и Вилли Кабальеро.
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