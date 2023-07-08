"Челси" представит новую форму без титульного спонсора

Челси "Челси" представит свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24 в понедельник — без титульного спонсора.

В конце минувшего сезона у "Челси" истек контракт с телекоммуникационным гигантом Three стоимостью 40 миллионов фунтов в год.

За последнее время "Челси" отклонил предложение страхового гиганта Allianz, не смог достичь компромисса с компанией из сферы криптовалют, свернул переговоры с букмекером Stake.com из-за негативной реакции своих фанатов, а сделка с Paramount Plus была заблокирована Премьер-Лигой.

Таким образом, "Челси" до сих пор не определился с новым титульным спонсором, хотя продолжает переговоры с несколькими потенциальными партнерами.

В сложившейся ситуации, чтобы избежать дополнительных задержек, "Челси" будет вынужден представить свою новую форму от Nike без эмблемы спонсора спереди, сообщает Daily Mail.


Метки спонсоры, форма, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2023 13:00

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  1. superglor 08.07.2023 13:14 # superglor
    Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, компания Adidas сможет продавать футболки с их фамилиями, что может отрицательно сказаться на продажах клубной атрибутики в официальном магазине клуба.

    1 июля 2017 года лондонский "Челси" официально прекращает свое сотрудничество с компанией Adidas, и представит новые футболки от своего спонсора Nike, с участием новых футболистов, которые были приобретены за этот период.

    По информации британской прессы, на презентации новой формы будет сразу три новичка, а именно Ромелу Лукаку, Тьемуэ Бакайоко и Вилли Кабальеро.

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  2. bembo 08.07.2023 13:06 # bembo
    е6ать премьер-лига хейтеры ВЕЛИКОГО ИМПЕРАТОРСИ!

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