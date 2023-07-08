Батт: "Маунт станет хорошим приобретением для МЮ"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт уверен, что Мейсон Маунт станет удачным приобретением для "красных дьяволов".
На текущей неделе Маунт завершил свой переход в "Юнайтед" из "Челси" стоимостью 60 миллионов фунтов. И хотя Мейсон неубедительно провел минувший сезон, Батт убежден, что 24-летний англичанин заиграет у Эрика Тен Хага.
"Он очень хороший игрок, а тренер всегда хочет иметь как можно больше хороших игроков в своем составе".
"Он может сыграть 10-го номера, слева или справа. Хорошие игроки всегда находят свое место в команде. А он очень, очень, очень хороший игрок".
"Он очень талантливый парень, и кажется, у него отличный характер, так что я думаю, это будет хорошее приобретение для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Батт Sky Sports.
08.07.2023 12:00
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