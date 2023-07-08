Батт: "Маунт станет хорошим приобретением для МЮ"

Мейсон Маунт Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт уверен, что Мейсон Маунт станет удачным приобретением для "красных дьяволов".

На текущей неделе Маунт завершил свой переход в "Юнайтед" из "Челси" стоимостью 60 миллионов фунтов. И хотя Мейсон неубедительно провел минувший сезон, Батт убежден, что 24-летний англичанин заиграет у Эрика Тен Хага.

"Он очень хороший игрок, а тренер всегда хочет иметь как можно больше хороших игроков в своем составе".

"Он может сыграть 10-го номера, слева или справа. Хорошие игроки всегда находят свое место в команде. А он очень, очень, очень хороший игрок".

"Он очень талантливый парень, и кажется, у него отличный характер, так что я думаю, это будет хорошее приобретение для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Батт Sky Sports.


Метки Батт, Манчестер Юнайтед, Маунт

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2023 12:00

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