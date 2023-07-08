Салиба: "Хочу выиграть все с "Арсеналом"

Защитник Вильям Салиба заявил, что хочет выиграть все возможные трофеи с "Арсеналом" после подписания нового контракт.

Накануне "Арсенал" объявил о новом четырехлетнем контракте с Салиба, чья зарплата теперь выросла до 200,000 фунтов в неделю.



В минувшем сезоне Салиба и его партнерам по "Арсеналу" удалось поучаствовать в борьбе за титул Премьер-Лиги, и это только пробудило аппетит в 22-летнем французе.



"Если честно, это было простое решение. Я по-настоящему хорошо провел последний сезон, хотя, к сожалению, пропустил концовку из-за травмы. Поэтому я хочу больше. Я хочу провести больше лет в этом удивительном клубе. Я еще ничего не добился, поэтому я хочу выиграть все с этим клубом".



"Думаю, мы способны достичь всего. Конечно, это легко говорить, но мы обладаем тренером, мы обладаем характером, мы обладаем игроками, и каждый год команда становится лучше. Мы обладаем хорошими игрокам и хорошим настроем. А опыт последнего сезона нам поможет. Мы знаем, что сезон длится так долго. Поэтому теперь мы уверены и знаем, что способны на нечто особенное", — сообщил Салиба официальному веб-сайту "Арсенала".