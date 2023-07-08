Почеттино поделился планами на Колуилла и Лукаку

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился своими планами насчет защитника Леви Колуилла и нападающего Ромелу Лукаку.

В данный момент "Интер" ведет переговоры с "Челси" о возвращении Лукаку, однако "синие" лишь готовы продать Ромелу, а не отпустить в аренду.



Тем не менее, пока Лукаку остается игроком "Челси", и Почеттино ожидает, что на следующей неделе Ромелу приступит к тренировкам на базе в Кобхэме.



"Ему нужно вернуться к 12-13 июля, чтобы начать предсезонную подготовку с командой. Когда возвращаются игроки, первый делом они должны заглянуть в мой офис и поздороваться. Этого я и ожидаю, если он все еще будет игроком "Челси", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Также Почеттино дал понять, что рассчитывает на Колуилла, которого этим летом сватают в "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Брайтон". Маурисио ждет возвращения Леви после Чемпионата Европы U-21.



"С Леви и Нони (Мадуэке) мы разговаривали вчера. Одного игрока, Нони, я знаю по "Тоттенхэму". С Леви я не был знаком, но я представился и пожелал им обоим всего наилучшего на матч за Англию против Испании".



"Я желаю им всего наилучшего, и мы ждем их воссоединения с командой. Думаю, они отправятся с нами в Америку (в предсезонное турне)", — добавил Почеттино.