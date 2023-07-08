Гринвуд может помочь МЮ заполучить Хейлунда

Нападающий Мейсон Гринвуд может помочь "Манчестер Юнайтед" заполучить бомбардира "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Признав цели вроде Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Виктора Осимхена из "Наполи" недостижимыми, "Юнайтед" сосредоточился именно на Хейлунде для укрепления своего нападения.



В данный момент "Юнайтед" готовит свое предложение о покупке 20-летнего датчанина, которого "Аталанта" оценивает в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).



Помимо денег, "Юнайтед" готов предложить "Аталанте" и прямую замену Хейлунду в лице Гринвуда, в отношении которого "красные дьяволы" продолжают внутренне расследование, хотя с Мейсона еще полгода назад сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



"Юнайтед" в любом случае склоняется к тому, чтобы отправить Гринвуда в аренду в один из европейских клубов на следующий сезон, и командировка 21-летнего англичанина в "Аталанту" помогла бы "дьяволам" убить двух зайцев одним выстрелом.