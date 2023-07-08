Кайседо польщен интересом "Челси"

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо признался, что ему льстит интерес со стороны "Челси".

Кайседо является ключевой трансферной целью нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, однако проблема для "синих" в том, что "Брайтон" хочет за свою звезду 100 миллионов фунтов.



Сам Кайседо расслаблен насчет спекуляций вокруг своего имени, воспринимая это как комплимент своей игре.



"Это вызывает огромные эмоции. Кто бы не захотел, чтобы они обсуждали его?"



"Я знаю, как с этим справляться. Я не позволю себе поддаться эмоциям".



"Сейчас я провожу время со своей семьей и наслаждаюсь этим. Давление есть всегда, но я спокоен".



"Я жду, что бы ни решил Бог. Он знает, как будет лучше всего для меня", — цитирует Кайседо Evening Standard.