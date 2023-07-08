"Челси" следит за Влаховичем

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Душану Влаховичу.

Этим летом "Челси" инвестировал уже 84 миллиона фунтов в укрепление передней линии, подписав Кристофера Нкунку и Николя Джексона.



Однако новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино по-прежнему открыт к приглашению забивного центрального нападающего взамен Ромелу Лукаку, который рвется назад в "Интер".



По информации talkSPORT, на радаре у "Челси" находится Влахович, а "Ювентус" открыт к продаже Душана. Согласно некоторым слухам, игрок в ультимативной форме потребовал итальянский клуб отпустить его этим летом.



Ожидается, что "Ювентус" запросит за 23-летнего игрока сборной Сербии те же 70 млн. фунтов, за которые покупал его у "Фиорентины" в январе 2022.



Влахович забил девять голов в своем первом 21 матче в Турине, но прошлый сезон сложился для него непросто, как и для всего "Ювентуса", и Душан отличился 14 раз.