Почеттино не исключает воссоединение с Кейном

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не стал исключать свое воссоединение с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном.

Сейчас у Кейна уже идет последний год по его контракту с "Тоттенхэмом". Даже если Харри не покинет клуб этим летом, через 12 месяцев он сможет стать свободным агентом и отправиться куда угодно.



И хотя этим летом "Челси" уже укрепил свое нападение Кристофером Нкунку и Николя Джексоном, Почеттино дает понять, что место для Кейна у него всегда найдется.



"Посмотрим. Это зависит от ситуации и обстоятельств. Мы трудимся. Футбол очень динамичен. То, чем мы обладаем сегодня, завтра может исчезнуть".



"Мы должны быть готовы, потребуется нам еще усиление или нет. Возможно, мы вступим в предсезонный период и осознаем, что нам нужно укрепить некоторые позиции или добавить игроков, которые могут забивать голы. Это очень динамично, и мы пересматриваем ситуацию каждый день".



"Мне не нравится обсуждать игроков из других клубов, но вы говорите об одном из величайших, одном из лучших нападающих в мире".



"Несправедливо обсуждать его, но и несправедливо не сказать ничего. Люди неглупы, фанаты неглупы, они так умны, и они знают, что мои отношения с ним всегда были удивительны".



"Я помню его, когда он был молод. Он рос и добивался всего, чего добивался. Конечно, у нас отличные отношения", — цитирует Почеттино Evening Standard.