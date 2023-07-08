Мбаппе предпочитает "Арсенал" в Премьер-Лиге

Килиан Мбаппе "Арсенал" будет приоритетным направлением для нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если тот решит перебраться в Премьер-Лигу.

В последнее время отношения ПСЖ и Мбаппе обострились до предела, потому что Килиан отказался от продления своего контракта, истекающего следующим летом.

Фактически Мбаппе подталкивает ПСЖ к своей продаже этим летом. По слухам, у Килиана уже есть договоренность с "Реалом".

На днях в прессе также появились слухи о возможном переходе Мбаппе в "Ливерпуль", однако The Independent утверждает, что из всех клубов Премьер-Лиги 24-летний француз предпочитает "Арсенал".

Дело не только в том, что за "Арсенал" выступал легендарный соотечественник Мбаппе в лице Тьерри Анри. Килиан впечатлен и современным "Арсеналом".

По информации источника, Мбаппе нравится эволюция "Арсенала" при Микеле Артете, и Килиан хотел бы помочь "канонирам" в возвращении титула Премьер-Лиги.

Правды ради, переход Мбаппе в "Арсенал" этим летом выглядит крайне маловероятным. "Канониры" не обращались насчет покупки Килиана, да и их трансферный бюджет не предусматривает столь крупное приобретение.


Метки Арсенал, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2023 00:05

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  1. hammersmith 08.07.2023 00:38 # hammersmith
    а кто-то сомневкался? вы его парня видели? там трансуха такой, ясное дело, что мбаппе - гей так что его выбор закономерен.

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  2. arsenal-win 08.07.2023 00:23 # arsenal-win
    Да хорошь.... через годик свободным велком)

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  3. electric 08.07.2023 00:14 # electric
    Апхахпзахпха

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