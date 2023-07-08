Мбаппе предпочитает "Арсенал" в Премьер-Лиге
"Арсенал" будет приоритетным направлением для нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если тот решит перебраться в Премьер-Лигу.
В последнее время отношения ПСЖ и Мбаппе обострились до предела, потому что Килиан отказался от продления своего контракта, истекающего следующим летом.
Фактически Мбаппе подталкивает ПСЖ к своей продаже этим летом. По слухам, у Килиана уже есть договоренность с "Реалом".
На днях в прессе также появились слухи о возможном переходе Мбаппе в "Ливерпуль", однако The Independent утверждает, что из всех клубов Премьер-Лиги 24-летний француз предпочитает "Арсенал".
Дело не только в том, что за "Арсенал" выступал легендарный соотечественник Мбаппе в лице Тьерри Анри. Килиан впечатлен и современным "Арсеналом".
По информации источника, Мбаппе нравится эволюция "Арсенала" при Микеле Артете, и Килиан хотел бы помочь "канонирам" в возвращении титула Премьер-Лиги.
Правды ради, переход Мбаппе в "Арсенал" этим летом выглядит крайне маловероятным. "Канониры" не обращались насчет покупки Килиана, да и их трансферный бюджет не предусматривает столь крупное приобретение.
08.07.2023 00:05
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а кто-то сомневкался? вы его парня видели? там трансуха такой, ясное дело, что мбаппе - гей так что его выбор закономерен.
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Да хорошь.... через годик свободным велком)
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Апхахпзахпха
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