"Ньюкасл" близок к покупке Барнса
"Ньюкасл" близок к покупке вингера "Лестера" Харви Барнса.
До недавних пор главным претендентом на Барнса считался "Вест Хэм", который готовится тратить деньги с продажи своего капитана Деклана Райса в "Арсенал".
Однако The Telegraph утверждает, что теперь "Вест Хэм" оказался позади не только "Ньюкасла", но и "Астон Виллы", причем сам Барнс предпочитает именно вышедших в Лигу Чемпионов "сорок".
"Ньюкасл" уже в ближайшие дни должен сделать свое стартовое предложение по Барнсу и надеется полностью согласовать трансфер Харви на следующей неделе.
Вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" оценивает Барнса в 40 миллионов фунтов, тогда как "Ньюкасл" рассчитывает заплатить за 25-летнего англичанина ближе к 35 млн. фунтов.
Добавим, "Ньюкасл" обращался насчет Барнса еще прошлым летом, но тогда "Лестер" потребовал за свою звезду 60 млн. фунтов. С тех пор "сороки" сохраняли интерес к Харви и лишь ждали удобного момента, которым стало выбывание "лис" в Чемпионшип.
07.07.2023 23:00
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