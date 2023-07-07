Пулишич направляется в "Милан"

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич находится на пороге трансфера в "Милан" стоимостью 22 миллиона евро (18.8 млн. фунтов).

Только в прошлом месяце "Милан" приобрел у "Челси" полузащитника Рубена Лофтус-Чика, а в предыдущие годы забрал у "синих" Оливье Жиру, Тьемуэ Бакайоко и Фикайо Томори.

Теперь этой проторенной дорожкой направляется Пулишич. Как сообщает The Guardian, 24-летний игрок сборной США готовится к прохождению медобследования в Италии.

Несмотря на то, что "Лион" предложили за Пулишича больше (21.5 млн. фунтов), Кристиан дал ясно понять "Челси", что хочет перейти в "Милан", с которым он еще несколько недель назад согласовал условия личного контракта.

Пулишич представляет "Челси" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 58 млн. фунтов в 2019 году, но твердым игроком основы на "Стэмфорд Бридж" так и не стал. В прошлом сезоне Кристиан принял участие только в 25 матчах.


Метки Милан, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. arsenal-win 07.07.2023 22:06 # arsenal-win
    Игрок норм, но за 3 года: - минус 40 лямов....это пипец ваще!
    Хотя..у многих такая херня случается в последнее время)

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  2. arsenal-win 07.07.2023 22:03 # arsenal-win
    на пороге трансфера в "Милан" стоимостью 22 миллиона фунтов (18.8 млн. фунтов).
    Слышь, редактор, это как понять?

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  3. yamateh 07.07.2023 22:03 # yamateh
    Так дешево продают лучшего игрока Северной Америки. Считаю он таки не раскрылся в Челси, может в другой лиге покажет весь свой потенциал! Он хорош, безусловно, немного стекляшка правда. Спасибо за игры против Реала в полуфинале, удачи

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