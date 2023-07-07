Пулишич направляется в "Милан"
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич находится на пороге трансфера в "Милан" стоимостью 22 миллиона евро (18.8 млн. фунтов).
Только в прошлом месяце "Милан" приобрел у "Челси" полузащитника Рубена Лофтус-Чика, а в предыдущие годы забрал у "синих" Оливье Жиру, Тьемуэ Бакайоко и Фикайо Томори.
Теперь этой проторенной дорожкой направляется Пулишич. Как сообщает The Guardian, 24-летний игрок сборной США готовится к прохождению медобследования в Италии.
Несмотря на то, что "Лион" предложили за Пулишича больше (21.5 млн. фунтов), Кристиан дал ясно понять "Челси", что хочет перейти в "Милан", с которым он еще несколько недель назад согласовал условия личного контракта.
Пулишич представляет "Челси" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 58 млн. фунтов в 2019 году, но твердым игроком основы на "Стэмфорд Бридж" так и не стал. В прошлом сезоне Кристиан принял участие только в 25 матчах.
07.07.2023 22:00
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Игрок норм, но за 3 года: - минус 40 лямов....это пипец ваще!
Хотя..у многих такая херня случается в последнее время)
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на пороге трансфера в "Милан" стоимостью 22 миллиона фунтов (18.8 млн. фунтов).
Слышь, редактор, это как понять?
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Так дешево продают лучшего игрока Северной Америки. Считаю он таки не раскрылся в Челси, может в другой лиге покажет весь свой потенциал! Он хорош, безусловно, немного стекляшка правда. Спасибо за игры против Реала в полуфинале, удачи
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