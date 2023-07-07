Пулишич направляется в "Милан"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич находится на пороге трансфера в "Милан" стоимостью 22 миллиона евро (18.8 млн. фунтов).

Только в прошлом месяце "Милан" приобрел у "Челси" полузащитника Рубена Лофтус-Чика, а в предыдущие годы забрал у "синих" Оливье Жиру, Тьемуэ Бакайоко и Фикайо Томори.



Теперь этой проторенной дорожкой направляется Пулишич. Как сообщает The Guardian, 24-летний игрок сборной США готовится к прохождению медобследования в Италии.



Несмотря на то, что "Лион" предложили за Пулишича больше (21.5 млн. фунтов), Кристиан дал ясно понять "Челси", что хочет перейти в "Милан", с которым он еще несколько недель назад согласовал условия личного контракта.



Пулишич представляет "Челси" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 58 млн. фунтов в 2019 году, но твердым игроком основы на "Стэмфорд Бридж" так и не стал. В прошлом сезоне Кристиан принял участие только в 25 матчах.