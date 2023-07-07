Почеттино: "Моя цель — побеждать"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ставит перед собой цель выигрывать трофеи со своим новым клубом.

В пятницу Почеттино провел свою первую пресс-конференцию после подписания двухлетнего контракта с "Челси".

И хотя сезон 2022/23 "Челси" завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, Почеттино намерен снова превратить "синих" в грозную силу — и быстро.

"Моя цель — побеждать. Когда ты в клубе вроде "Челси", ты не можешь говорить о том, чтобы делать работу красиво или играть хорошо".

"Теперь нам нужно давать результат. Мы не можем сказать людям, что нам нужно шесть месяцев, чтобы создать что-нибудь".

"Мои разговоры с владельцами проходят в действительно хорошем ключе. Они умные люди, и у меня хорошее ощущение. Я не тот тренер, которому нужна власть. Важнее всего для меня показать, что они, игроки и фанаты могут верить в меня, мои решения и то, как мы делаем свою работу".

"Я хочу поздравить Пепа (Гвардиолу) с тем, чего он добился с "Манчестер Сити". Удивительно видеть, как клуб добился такой стабильности благодаря инструментам, которые есть у тренера".

"В последние 10,12 или 15 лет у "Челси" были похожие достижения. Теперь нам нужно верить, что мы тоже можем добиваться больших вещей и соперничать с "Манчестер Сити".

"Моя цель — побеждать. Играть в своем стиле, со своей философией и культурой. Если ты не побеждаешь, находясь в клубе вроде "Челси", тебе будет тяжело".

"Нам нужно верить, учитывая наших игроков и стратегию. Нам нужно побеждать, быть конкурентноспособными. Нам нужно передать эту энергию своим фанатам и создать ощущение сплоченности, хотя это сложно в Премьер-Лиге. Тогда мы будем близки к тому, чтобы снова побеждать", — цитирует Почеттино BBC.

Маурисио Почеттино


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2023 21:00

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  1. bembo 07.07.2023 21:48 # bembo
    ЭТА НАДА НА ГЛАВНУЮ!

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  2. skydreams 07.07.2023 21:44 # skydreams
    Идём за чемпиком. Бойтесь твари!!!

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  3. intellect 07.07.2023 21:42 # intellect
    Всем отдыхать ближ 5 лет. Челси опять папа на районе!!!

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  4. yamateh 07.07.2023 21:37 # yamateh
    Главное не перенять дух Тоттенхэма - вечных неудачников.
    А так, делай Поч! Хочешь побеждать? Пажалыста

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  5. blueisthecolor 07.07.2023 21:31 # blueisthecolor
    Удачи Почу, надеюсь что игроки наконец соберутся. Маунта терять канеш неприятно, но Джеймс пока даже не думает куда-то двигать + есть Силва, но все равно, команда зеленая - Боули кучу говна накидал в прошлом сезоне, надеюсь летом разгребет свой же бардак + пока начал за здравие. Главное - опять не играть FM и не накупить свежего зеленого говна под конец ТО, и взять наконец опорника. В общем борьба за четверку будет потолком этой команды думаю

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  6. arsenal-win 07.07.2023 21:26 # arsenal-win
    Интересно будет на эту teamу глянуть! Еще б Маур вернулся в АПЛ)) )

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