Почеттино: "Моя цель — побеждать"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ставит перед собой цель выигрывать трофеи со своим новым клубом.

В пятницу Почеттино провел свою первую пресс-конференцию после подписания двухлетнего контракта с "Челси".



И хотя сезон 2022/23 "Челси" завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, Почеттино намерен снова превратить "синих" в грозную силу — и быстро.



"Моя цель — побеждать. Когда ты в клубе вроде "Челси", ты не можешь говорить о том, чтобы делать работу красиво или играть хорошо".



"Теперь нам нужно давать результат. Мы не можем сказать людям, что нам нужно шесть месяцев, чтобы создать что-нибудь".



"Мои разговоры с владельцами проходят в действительно хорошем ключе. Они умные люди, и у меня хорошее ощущение. Я не тот тренер, которому нужна власть. Важнее всего для меня показать, что они, игроки и фанаты могут верить в меня, мои решения и то, как мы делаем свою работу".



"Я хочу поздравить Пепа (Гвардиолу) с тем, чего он добился с "Манчестер Сити". Удивительно видеть, как клуб добился такой стабильности благодаря инструментам, которые есть у тренера".



"В последние 10,12 или 15 лет у "Челси" были похожие достижения. Теперь нам нужно верить, что мы тоже можем добиваться больших вещей и соперничать с "Манчестер Сити".



"Моя цель — побеждать. Играть в своем стиле, со своей философией и культурой. Если ты не побеждаешь, находясь в клубе вроде "Челси", тебе будет тяжело".



"Нам нужно верить, учитывая наших игроков и стратегию. Нам нужно побеждать, быть конкурентноспособными. Нам нужно передать эту энергию своим фанатам и создать ощущение сплоченности, хотя это сложно в Премьер-Лиге. Тогда мы будем близки к тому, чтобы снова побеждать", — цитирует Почеттино BBC.



