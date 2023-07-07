Почеттино: "Моя цель — побеждать"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ставит перед собой цель выигрывать трофеи со своим новым клубом.
В пятницу Почеттино провел свою первую пресс-конференцию после подписания двухлетнего контракта с "Челси".
И хотя сезон 2022/23 "Челси" завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, Почеттино намерен снова превратить "синих" в грозную силу — и быстро.
"Моя цель — побеждать. Когда ты в клубе вроде "Челси", ты не можешь говорить о том, чтобы делать работу красиво или играть хорошо".
"Теперь нам нужно давать результат. Мы не можем сказать людям, что нам нужно шесть месяцев, чтобы создать что-нибудь".
"Мои разговоры с владельцами проходят в действительно хорошем ключе. Они умные люди, и у меня хорошее ощущение. Я не тот тренер, которому нужна власть. Важнее всего для меня показать, что они, игроки и фанаты могут верить в меня, мои решения и то, как мы делаем свою работу".
"Я хочу поздравить Пепа (Гвардиолу) с тем, чего он добился с "Манчестер Сити". Удивительно видеть, как клуб добился такой стабильности благодаря инструментам, которые есть у тренера".
"В последние 10,12 или 15 лет у "Челси" были похожие достижения. Теперь нам нужно верить, что мы тоже можем добиваться больших вещей и соперничать с "Манчестер Сити".
"Моя цель — побеждать. Играть в своем стиле, со своей философией и культурой. Если ты не побеждаешь, находясь в клубе вроде "Челси", тебе будет тяжело".
"Нам нужно верить, учитывая наших игроков и стратегию. Нам нужно побеждать, быть конкурентноспособными. Нам нужно передать эту энергию своим фанатам и создать ощущение сплоченности, хотя это сложно в Премьер-Лиге. Тогда мы будем близки к тому, чтобы снова побеждать", — цитирует Почеттино BBC.
07.07.2023 21:00
Просмотров: 398
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЭТА НАДА НА ГЛАВНУЮ!
(ответить)
Идём за чемпиком. Бойтесь твари!!!
(ответить)
Всем отдыхать ближ 5 лет. Челси опять папа на районе!!!
(ответить)
Главное не перенять дух Тоттенхэма - вечных неудачников.
А так, делай Поч! Хочешь побеждать? Пажалыста
(ответить)
Удачи Почу, надеюсь что игроки наконец соберутся. Маунта терять канеш неприятно, но Джеймс пока даже не думает куда-то двигать + есть Силва, но все равно, команда зеленая - Боули кучу говна накидал в прошлом сезоне, надеюсь летом разгребет свой же бардак + пока начал за здравие. Главное - опять не играть FM и не накупить свежего зеленого говна под конец ТО, и взять наконец опорника. В общем борьба за четверку будет потолком этой команды думаю
(ответить)
Интересно будет на эту teamу глянуть! Еще б Маур вернулся в АПЛ)) )
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий